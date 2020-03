Prezidentka pozvala do paláca víťaza volieb Matoviča

Prezidenka Zuzana Čaputová pozvala dnes na 14. hodinu do Prezidentského paláca lídra OĽaNO Igora Matoviča, víťaza parlamentných volieb. V príhovore uviedla, že krajina si zvolila zmenu a potrebuje na to energiu. Nová vláda má zastupovať aj záujmy voličov, ktorí nemajú zastúpenie v NR SR.Spomenula aj neúspech viacerých strán, ktorým chýbalo na vstup do parlamentu niekoľko tisíc hlasov a ocenila aj účasť voličov na voľbách.