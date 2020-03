Byt v Bonaparte, ktorý si prenajímal Fico, ide do dražby

VIDEO: Byt, kde býval Fico, je na predaj za 1,67 milióna eur.

Byt si prenajímal od Ladislava Bašternáka. Po jeho odsúdení prepadol v prospech štátu. Momentálne je v dražbe a správkyňa konkurznej podstaty Lenka Ivanová sprevádza dva dni v byte potenciálnych záujemcov. Dražba sa uskutoční 16. marca v Hoteli Hradná Brána, ktorý sa nachádza pod hradom Devín.

V pondelok a utorok sa konajú prehliadky bytu 4-C, v ktorom sedem rokov žil Robert Fico so svojou rodinou. Ivanová ozrejmila, že evidujú dvanástich záujemcov o byt, o ktorých kvôli možnej medializácii nechcú prísť. Do bytu sa mohli pozrieť médiá, Ivanová však zakázala zverejňovať akékoľvek zábery či fotografie zhotovené v byte. Odôvodnila to tým, že na tom trvali záujemcovia, ktorí si neželajú, aby bol byt medializovaný. Denník Pravda sa preto rozhodol nezverejniť zábery ani fotografie z bytu.

Oznam o zákaze fotografovať v celom komplexe však visí aj na vstupných dverách celej budovy. Vrátnik, ktorý otvára vstupné dvere, dohliada aj na to, aby sa v komplexe nefotilo a nenatáčalo.

Byt expremiéra sa nachádza na najvyššom, štvrtom poschodí. Má dve veľké terasy, štyri priestranné izby, tri kúpeľne a dve technické miestnosti. Do dražby však ide ako holobyt – chýba časť podlahy, namiesto ktorej sú čierne fólie, kuchyňa, vybavenie v kúpeľni ako napríklad batérie, na toalete chýba sanita, zárubne vo všetkých miestnostiach. V centre obrovskej haly sa nachádza krb a priestranné miestnosti sú osvetlené množstvom bodových svetiel na stropoch. Z haly sa vychádza na terasu, z ktorej je výhľad od Bratislavského hradu cez Slavín až po hrad v rakúskom Hainburgu. Zo spálne vedie druhá, menšia terasa s výhľadom na západ.

Súčasťou nehnuteľnosti je aj menšia miestnosť – pivnica v suteréne a veľká, štvormiestna garáž, ku ktorej patrí sprchový kút a toaleta. Garáž má samostatné dvere na automatické otváranie. Pri vstupe do suterénu je oznam, na ktorom je uvedené, že v prípade nedodržiavania čistoty a poriadku v spoločných priestoroch hrozí pokuta vo výške 500 eur.

Cena bytu bola stanovená na základe znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností. Znalkyňa Jana Pecníková zaokrúhlila všeobecnú hodnotu bytu na 1,67 milióna eur. Výška zábezpeky pre záujemcov, ktorí sa o byt chcú v dražbe uchádzať, je štyridsaťdeväťti­síc eur.

Komplex Bonaparte v lukratívnej časti bratislavského Starého Mesta je najznámejším developerským projektom Ladislava Bašternáka, ktorý byt 4-C prenajímal expremiérovi Ficovi. Podnikateľ spájaný aj s Marianom Kočnerom dostal nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia za spáchanie zločinu neodvedenia dane a poistného. Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH voči svojej spoločnosti BL 202 vo výške takmer dva milióny eur.