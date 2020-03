Prezidentka obrúsi hrany medzi Matovičom a Kiskom

Za to, že niektoré skupiny obyvateľstva nebudú mať v parlamente zastúpenie, by si mali podľa neho spytovať svedomie najmä strany. Skoršie stretnutie hlavy štátu s Andrejom Kiskom (Za ľudí) pred samotným Igorom Matovičom však ocenil. „Je možné, že sa chcela dať do úlohy mediátora medzi nimi dvomi, nevylučujem to. To potom ale treba pochváliť,“ uviedol pre Pravdu Baránek.

Prezidentka v prejave vyhlásila, že „pre niekoľko stoviek či tisíc chýbajúcich hlasov sa nedostali do parlamentu strany, ktoré podporili státisíce voličov“. Možno to čítať ako skrytú podporu pre stranu PS/Spolu?

Určite áno. Keby sa to stalo v prípade ĽS NS, niečo také by nehovorila. Je to úplne nevhodné, nemá čo podporovať žiadnu zo strán, má byť nadstranícka. Môže podporovať svetonázor alebo idey, alebo hodnoty, to je druhá vec. Nie je ale vhodné podporovať konkrétne strany, ktoré majú tieto hodnoty v programe. Pokiaľ by to pomenovala tak, že by sa to nedalo identifikovať, tak by som nenamietal, ale takto to považujem za prešľap.

Uviedla tiež, že veľké skupiny obyvateľov nebudú mať v parlamente svoje zastúpenie – národnostné menšiny či ľudia s iným hodnotovým zameraním. Súhlasíte?

Ukázalo sa, že počet obyvateľov s iným hodnotovým usporiadaním nie je až taký vysoký, ako si médiá a prezidentka mysleli. Keď už chcela konkrétne hovoriť o skupinách obyvateľov, mala sa opýtať PS/Spolu, prečo vytvorili koalíciu a nedokázali ísť na spoločnú kandidátku, kde by im stačilo päť percent na zvolenie. Nemá význam nad tým lamentovať, lebo oni sa rozhodli, že pôjdu ako koalícia. Mali hrať na istotu a päť percent by isto mali. Čo sa týka národnostných menšín, to by si mali spytovať svedomie maďarské strany – mali sa spojiť, to už roky tvrdím, že to mali spraviť.

Ako vnímate proces kreovania vlády, keď sa prezidentka stretne skôr s Andrejom Kiskom ako Igor Matovič?

Je možné, že sa chcela dať do úlohy mediátora medzi nimi dvomi, nevylučujem to. To potom ale treba pochváliť, pretože animozita medzi stranami je od začiatku, veď Kiska Matoviča pred voľbami nepozýval na stretnutia. Pokiaľ chce takto obrusovať hrany, tak to musím schvaľovať. Na to prezident práve je, aby hľadal kompromisy a funkčnosti.

Ktorá zo strán bude môcť OĽaNO klásť podmienky?

Zrejme najsilnejšiu pozíciu voči nim má hnutie Borisa Kollára Sme rodina, ako strana s druhým najväčším počtom hlasov. Nemôže si však klásť veľmi tvrdé podmienky, pretože Matovič mal taký obrovský náskok pred všetkými, že to nebude možné. Kollár môže mať požiadavky, ale podmienky sú limitované volebným výsledkom.

Aká bude pozícia exprezidenta v prípadnej koalícii?

Neviem. Niečo chystajú, idú sa radiť a úprimne ani neviem, či Kiska zostane v politike. Podľa jeho posledných vyjadrení som mal pocit, že sa chce stiahnuť. Momentálne asi musíme počkať, ako si to medzi sebou vo vnútri strany vydiskutujú, lebo volebný výsledok je pre nich zlý, ledva preliezli. Matovič navyše pred voľbami povedal, že ak sa potvrdia videá kompromitujúce Kisku, bude „padni, komu padni“. Je tam preto otvorených veľa možností.