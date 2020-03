Trubanovi pôžičku vráti strana zo štátneho

Koalícii PS/Spolu chýbalo na vstup do parlamentu necelých tisíc hlasov. Podľa Trubana by však ani v situácii, že by ledva preliezli do Národnej rady, neboli spokojní. „Úprimne, očakávali sme, že to bude viac,“ netajil. Beblavý mu dal za pravdu. „Nie je nás málo, je nás dvestotisíc, ale je nás menej, ako sme verili, že nás bude,“ spresnil.

Obaja stranícki šéfovia zhodne priznali, že sú zodpovední za neuspokojivý volebný výsledok a deklarovali, že sa v najbližšom čase vzdajú vedúcich postov. Kým Truban chce v strane ostať, Beblavý v politike končí.

„Už nebudem kandidovať na žiadnu funkciu vo vedení. Potrebujeme nový štart a nové tváre. Áno, odchádzam z politiky, myslím si, že je potrebné vedieť, kedy má človek voči sebe vyvodiť konzekvencie. Slúžil som ľuďom tejto krajiny, kým som vládal, kým o to bol záujem,“ povedal Beblavý.

Na otázku Pravdy, v čom zlyhali, reagoval Beblavý jednoducho: „V tom, že sme neuspeli vo voľbách.“

Truban ešte vlani poskytol PS pôžičku, pričom v jednom prípade išlo až o sumu 900-tisíc eur.

„Počká sa na štátny príspevok, potom sa to vyplatí. To je úplne jednoduché riešenie. Podľa toho, koľko dostaneme za voľby, vám jednoducho vyjde, že to splatíme a nebudeme mať problém,“ vysvetlila hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková.

VIDEO: Beblavý a Kiska o volebnom výsledku.