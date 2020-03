V Trnave majú päť pacientov s podozrením na koronavírus

Vo Fakultnej nemocnici v Trnave je momentálne hospitalizovaných päť pacientov s podozrením na ochorenie novým koronavírusom COVID 19. Výsledky ich testov na toto ochorenie budú podľa medicínskeho riaditeľa nemocnice Viliama Vadrnu známe ešte dnes. Doteraz mali v nemocnici sedem pacientov s podozrením na koronavírus, ani v jednom prípade sa ochorenie nepotvrdilo. Vadrna o tom informoval po rokovaní pracovnej skupiny pre prípadný výskyt koronavírusu, ktorú zriadil trnavský župan Jozef Viskupič. Nemocnica nepodceňuje ani jedno podozrenie, pri všetkých postupuje podľa pokynov hlavného hygienika.

„Máme izolovanú infekčnú kliniku, kde máme momentálne jedenásť izolačných izieb. Ak by sa potvrdil prvý prípad ochorenia, vieme túto kapacitu zvýšiť až na 40 lôžok. Fakultná nemocnica disponuje tiež dostatočným počtom ochranných pomôcok, vrátane respirátorov a dezinfekčných prostriedkov. Zriadili sme aj komisiu, ktorá zasadá každý deň a zaoberá sa jednotlivými prípadmi,“ priblížil pripravenosť nemocnice Vadrna.

Pre vyťaženosť call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave na telefonickej linke 0905 903 053 p­ribudnú podľa župana Viskupiča v priebehu dnešného dňa ďalšie call centrá, ktoré budú obsluhovať úrady verejného zdravotníctva v Galante, Dunajskej Strede a Senici.

Treba dodržiavať preventívne opatrenia ako pri chrípke

Epidemiologička RÚVZ v Trnave Dagmar Kollárová po zasadnutí pracovnej skupiny zdôraznila, že na Slovensku zatiaľ ochorenie na koronavírus nebolo potvrdené. Treba podľa nej dodržiavať rovnaké základné preventívne opatrenia ako pri chrípke, pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu, nedotýkať sa nosa, očí a úst neumytými rukami a dodržiavať tzv. respiračnú etiketu. Podľa Viskupiča platí všeobecné odporúčanie necestovať do destinácií, kde bolo potvrdené ochorenie. Trnavský samosprávny kraj a jeho organizácie zatiaľ nerušili žiadnu spoločenskú akciu pre obavy z ochorenia.

Mimoriadnu pracovnú skupinu pre prípadný výskyt koronavírusu tvoria zástupcovia župy, vrátane Viskupiča a riaditeľky odboru zdravotníctva Lucie Šmidovičovej, ďalej zástupca Okresného úradu v Trnave, štyria riaditelia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (Trnava, Senica, Galanta, Dunajská Streda), medicínsky riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave a zástupca Krajského operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.

Ako sa Bratislava pripravuje v súvislosti s koronavírusom

Hlavné mesto Bratislava pripravuje opatrenia v súvislosti s možným šírením koronavírusu. Napriek tomu, že na území Slovenska koronavírus potvrdený nebol, bratislavský magistrát vydal pokyn na pripravenosť krízového štábu, ktorý bude zriadený na základe pokynu trvalého krízového štábu zriadeného na celoštátnej úrovni.

Prijaté opatrenia

Vedenie mesta vydalo pokyn na kompletnú dezinfekciu všetkých vozidiel mestskej hromadnej dopravy a pokyn na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s občanmi. Opatrenie sa súčasne budú uplatňovať aj v sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – zariadeniach pre seniorov a nocľahárňach. Mesto tiež vydalo pokyn na obmedzenie návštev v týchto zariadeniach. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) je pripravená v prípade potreby spustiť krízový režim, ktorý má nastavený s úradom verejného zdravotníctva, a je pripravená riešiť postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom. Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu a Slovenský plynárenský priemysel (SPP) distribúcia je pripravený v prípade potreby zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu.

Netreba podliehať panike

Magistrát hlavného mesta považuje za dôležité správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať predčasnej panike. Vedenie mesta je v neustálom kontakte s odborníkmi, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti. Občanom, ktorí sa vrátili zo zasiahnutých oblastí sa odporúča kontrolovať zdravotný stav počas inkubačnej doby – 14 dní po návrate, dôkladná hygiena rúk, zvýšená dezinfekcia povrchov, kašľať a kýchať do papierových vreckoviek a obmedziť návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí. Ak sa počas 14 dní objavia príznaky ako horúčka, kašeľ, problémy s dýchaním či bolesť hlavy, odporúča sa kontaktovať lekára alebo lekársku pohotovostnú službu telefonicky a informovať ich o pobyte v rizikovej oblasti. V prípade, ak má lekár podozrenie z nákazy, odošle pacienta na infektologické pracovisko, kde určí ďalší postup liečby.

Odporúčanie ministerstva zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča zvážiť občanom Slovenskej republiky cestovať do krajín s výskytom koronavírusu. Vystavia sa tak riziku nakazenia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby.

Na Slovensku sa koronavírus zatiaľ nepotvrdil

Na Slovensku sa doposiaľ výskyt ochorenia COVID-19, teda koronavírusu, nepotvrdil. Všetkých 195 preverených vzoriek bolo negatívnych. V utorok o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré zároveň prízvukuje, že situáciu monitoruje a operatívne reaguje preventívnymi opatreniami.

„V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zapojené rezortné zložky navzájom úzko spolupracujú. V súvislosti s novým koronavírusom bol zriadený krízový štáb, ktorý všetky ďalšie kroky precizuje na pravidelných zasadnutiach,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Štát zároveň spustil informačnú kampaň vo verejnoprávnej televízii a rozhlase. MZ SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR kontinuálne komunikujú aj prostredníctvom sociálnych sietí a domovských webových portálov. Niekoľko týždňov sú zriadené infolinky a e-mailový kontakt novykoronavirus@ uvzsr.sk, kde epidemiológovia nepretržite odpovedajú na otázky verejnosti. Všetky informácie sú k dispozícii na stránke MZ SR.

Na hraničných priechodoch s Rakúskom sa realizujú kontroly a ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko, dostávajú informačné letáky od ÚVZ SR s praktickými informáciami a radami o koronavíruse. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rozposiela všetkým ľuďom, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, SMS správy s praktickou informáciou v oblasti koronavírusu.

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky. Typickými príznakmi sú teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza dva až 14 dní, priemerne šesť dní.

Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) ako prevenciu odporúčajú pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, dbať na čistenie dotykových povrchov, ako kľučky, mobily, stôl a podobne. Tiež zbytočne nepodávať ruky a vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Virológovia odporúčajú vyhýbať sa cestovaniu, ak to nie je nevyhnutné.