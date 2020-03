Kto bude šéfovať rezortu spravodlivosti? Tu sú najväčší favoriti

Najviac skúseností zrejme ponúka Kolíková, ktorá na rezorte pôsobila aj v uplynulom volebnom období na poste štátnej tajomníčky. Vetrák sa predstaví v Národnej rade SR premiérovo, ale nie je to preňho celkom neznáme prostredie, pôsobil ako poslanecký asistent. Baránik má tiež skúsenosti s pôsobením v parlamente na poste poslanca. Najviac sa v zákulisí zatiaľ skloňuje meno Kolíkovej, no ani zvyšní menovaní nie sú úplne bez šance.

Mimovládna organizácia Via Iuris očakáva, že na post zasadne odborník, ktorý je zorientovaný. „Slovensko potrebuje na poste ministra spravodlivosti vysoko kvalifikovaného odborníka, ktorý je v téme dlhodobo zorientovaný a zároveň má víziu, čo treba v tomto rezorte zmeniť či vylepšiť. Jeho hlavnou snahou by malo byť to, aby verejnosť začala viac dôverovať justícii. Jednou z najočakávanejších udalostí v roku 2020 bude samozrejme voľba nového generálneho prokurátora, preto by kľúčovou témou spravodlivosti mal byť kvalitný výber pri obsadzovaní tohto postu,“ uviedla mimovládka na otázky agentúry SITA.

Organizácia pripomína, že témou nového ministra majú byť aj prieťahy v súdnych konaniach či zmeny Ústavy SR. „Pozornosť ministra spravodlivosti by mala byť rovnako upriamená aj na hľadanie riešení súvisiacich s prieťahmi na súdoch, ale aj na včasné a účinné disciplinárne konania vyvodzujúce zodpovednosť voči sudcom a prokurátorom. Minister spravodlivosti by tiež podľa nás mal chrániť základný zákon štátu prísnejšími pravidlami pri procese prípadných zmien ústavy. Či už vylúčením možnosti skráteného legislatívneho konania, či zúženia okruhu navrhovateľov v procese zmien ústavy,“ dodáva Via Iuris.

Budúci premiér Igor Matovič z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) potvrdil medzičasom, že pätnásť postov vo vláde sa bude deliť pomerom osem, tri, dva a dva v prípade štvorkoalície. Najviac bude mať jeho hnutie, tri ministerstvá hnutie Borisa Kollára Sme rodina a po dve Sloboda a Solidarita (SaS) a strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí. Zo spomínanej štvorice strán sa najmenej k rezortu spravodlivosti hlási Boris Kollár. Nie je zrejmé, či by v prípade dohody siahol po niektorom zo straníkov, alebo by nominoval odborníka.

Mária Kolíková je dlhoročná advokátka. Pôsobila aj na čele Centra právnej pomoci. Bola aj štátnou tajomníčkou na ministerstve, čo by mohlo do istej miery zavážiť v prípade obsadzovania postu. Mimo hry nie je ani Milan Vetrák, rovnako dlhoročný advokát, ktorý navyše v hnutí OĽaNO zastáva pozíciu takzvaného tieňového ministra. Svojho reprezentanta by mohla poslať na rezort aj Sloboda a Solidarita. Baránik bol poslancom NR SR aj členom ústavnoprávneho výboru, ktorý posudzoval napríklad kandidátov na post ústavných sudcov.

V predošlom období riadila ministerstvo Lucia Žitňanská (Most-Híd). Po vražde novinára Jána Kuciaka a rekonštrukcii vlády nastúpil na jej post Gábor Gál (Most-Híd). Pred novým šéfom stojí viacero výziev. Justícia čelí napríklad rozsiahlym podozreniam, ktoré odkrylo vyšetrovanie vraždy novinára a následne aj komunikácia obžalovaného Mariana K. cez aplikáciu Threema. Rezort má okrem iného rozbehnutých viacero projektov ako napríklad elektronický systém na rozhodovanie sudcov, súdnu mapu či iné. Výhodou môže byť úplne nová kancelária v zrekonštruovaných priestoroch, kam sa rezort kompletne presťahuje počas tohto mesiaca.