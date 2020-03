Trubanovci hľadajú stratené hlasy a krúžky, môže sa to skončiť žalobou

Na sociálnych sieťach sa množia sťažnosti voličov, ktorí sú presvedčení, že ich hlasy alebo preferenčné hlasy pre jednotlivých kandidátov neboli započítané do výsledkov parlamentných volieb. Líder PS/Spolu Michal Truban nepriamo potvrdil, že koalícia PS/Spolu pripravuje ústavnú sťažnosť na výsledky volieb. Podľa jeho statusu na sociálnych sieťach strana zvažuje aj podanie na ústavný súd, „ak budeme veriť, že to má opodstatnenie“. Sťažnosť môžu podať do 10 dní po vyhlásení výsledkov volieb. Koalícii na vstup do parlamentu chýbalo 926 hlasov.

Prostredníctvom webovej stránky www.kontrola2020.sk sa snaží získať od voličov informácie, či bol ich hlasy správne zarátané.

„Odo dňa ohlásenia oficiálneho výsledku volieb nám však každý deň pribúdajú podnety od voličov a voličiek, ktorí nám oznamujú nezrovnalosti pri výkone ich volebného práva a evidujú svoj hlas ako nesprávne započítaný. Oznamujú nám pochybností o správnosti postupov pri zberaní a sčítavaní hlasov, najmä tých, ktoré boli doručované poštou zo zahraničia. Rovnako tak sa ozývajú hlasy namietajúce správnosť započítania preferenčných hlasov v ich okrsku, keďže Štatistický úrad uvádza nižšie číslo, ako je počet voličov deklarujúcich voľbu daného kandidátka či kandidátky. Aby sme vedeli zodpovedne vyhodnotiť rozsah uvedených pochybení potrebujeme koncentrovať a štrukturovať informácie o nich na jedno miesto (vylúčenie duplicít atď.). Na základe informácií, ktoré získame od Vás, vyhodnotíme zodpovedne ďalší postup. Nie kvôli nášmu výsledku, ale kvôli voličkám a voličom, ktorí nemohli voliť, alebo ich hlas potenciálne nebol započítaný.“ uvádza sa na stránke.