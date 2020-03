ONLINE: Pojednávanie v kauze Kotlebových šekov pokračuje

8:42 Pojednávať vo veci bude samosudkyňa Ružena Sabová.

Sabová je aj predsedníčka senátu, ktorý pojednáva vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sabová bude rozhodovať, aké tresty dostanú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorý je vyčlenený na samostatné konanie.

8:33 Novinári sa pomaly schádzajú na Špecializovanom trestnom súde.

Mariana Kotlebu prišli podporiť jeho prívrženci. Novinárov označili za „špiny“.

Najväčší rozruch vyvolal príchod Rudolfa Vaského – kamerou si natáčal novinárov, rozprával sa s nimi a chcel sa s nimi fotiť. „Ako dobre je na slobode,“ nahlas hovoril pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku bolo naplánované pojednávanie v prípade obžalovaného predsedu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu na 4. a 5. marca. Stredajšie pojednávanie bolo zrušené pretože sa Kotleba z termínu ospravedlnil a trvá na pojednávaní s jeho účasťou. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Problémové šeky so zvláštnym odkazom?

Kotleba v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur. Podľa sudkyne možno tento skutok kvalifikovať aj ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.

Číslo 14 totiž podľa orgánov činných v trestnom konaní predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Symbolika extrémistov

Prokurátor Tomáš Honz označil na začiatku januárového pojednávania číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora. Kotleba v minulosti už pre odovzdávanie šeku čelil obžalobe, Špecializovaný trestný súd ju však odmietol.