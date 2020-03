Matovič čaká už len na Kisku. Sľubuje milióny novinárom

VIDEO: Matovič a Kollár sa dohodli, čakajú už len na Kisku. Aké majú plány?

Designovaný premiér Igor Matovič sa so šéfom strany Za ľudí Andrejom Kiskom stretne ešte pred hlasovaním predsedníctva Kiskovej strany. Chce mu ponúknuť model podpory investigatívnej žurnalistiky, ktorá by pomohla kontrolovať exekutívu. Do tohto fondu plánuje dať 10 miliónov eur a títo novinári mu majú pomáhať odhaľovať korupciu na úradoch.

Matovič sa s Kollárom dohodol. „Ľudia rozhodli. Prepáčte, beriem to na svoje triko, rokujem s Borisom Kollárom, s hnutím Sme rodina, lebo je to voči Slovensku zodpovedné. Nečítam články, nečítam útoky voči tomuto hnutiu ani voči Borisovi Kollárovi, oceňujem mimoriadne konštruktívny prístup zo strany Borisa Kollára,“ uviedol Matovič. Kollár potvrdil, že Sme rodina je rozhodnutá vstúpiť do vlády.