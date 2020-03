Aj nové hračky sa dajú požičiavať. V Banskej Štiavnici to vedia

Zrejme to pozná každý rodič: dieťaťu padne do oka hračka a bez nej nechce z obchodu odísť. Hračky však deti časom omrzia a zapadajú prachom. V Banskej Štiavnici môžu ľudia tento problém vyriešiť v špeciálnej požičovni.

VIDEO: Požičovňa hračiek v Banskej Štiavnici.

V centre banského mesta funguje táto služba v priestoroch tvorivej dielne Terra Permonia, čo v preklade znamená Zem permoníkov. Prevádzkovatelia sa pri názve inšpirovali bytosťami, ktoré sa v podzemí zjavovali baníkom.

„Sú to vlastne malí škriatkovia pripomínajúci deti,“ hovorí Michal Číž, ktorý sa o toto špeciálne miesto stará. Jeho súčasťou je aj takzvaná Záhrajda, v ktorej si ľudia môžu, za symbolický poplatok, požičať ktorúkoľvek hračku, ktorá ich deťom pri pohľade na plné regály „padne do oka“. Podľa jej veľkosti si účtujú poplatok od jedného do päť eur, pričom doma sa s ňou môžu zabávať celý mesiac.

Novinku zaviedli minulý rok a už ju stihli využiť desiatky rodičov. „Keď si niečo vyberú, dáme im k tomu kartičku a oni nám, ešte okrem spomínaného poplatku, zálohu desať eur. Pri vrátení požičaného predmetu im ich tiež dáme späť,“ vysvetlil Číž s tým, že ide o prevenciu, ak by im hračka prišla poškodená alebo sa úplne „stratila“. Zatiaľ sa im však nič podobné nestalo.

Nápad s požičovňou vznikol z jednoduchého dôvodu – nie je nutné vždy všetko kupovať. Ľudia to často robia úplne zbytočne, pričom deti sa hračiek rýchlo nasýtia a doma im potom zavadzajú. „Každá novinka ich zaujme na chvíľu, a keď upúta ich pozornosť niečo iné, veľmi rýchlo na ňu zabudnú. Preto je mesačná výpožičná doba u nás úplne postačujúca. Samozrejme, dá sa to aj predĺžiť,“ podotkol Číž.

Väčšinu hračiek majú od švajčiarskeho sponzora a sú vraj z kvalitných, pevných materiálov. Niektoré im však nosia aj ľudia, ktorí ich už nepotrebujú. Okrem množstva spoločenských hier tam deti nájdu stavebnice, „plyšáky“, kočíky pre dievčatá, šliapacie autíčka, boxerské vrece s rukavicami, domčeky pre bábiky, kuchynky s riadom, hojdaciu labuť či koníka, bedminton aj indiánsky stan.

„Najobľúbenejšie sú bábiky, chodiace plyšové hračky a imitácie spotrebičov,“ vymenoval správca, čo deti preferujú. Počas všetkých prázdnin je Záhrajda, ako aj celá Terra Permonia, otvorená denne, no inak len v sobotu medzi jednou a piatou popoludní.

„Ak sem chce niekto prísť mimo tohto termínu, je možné sa vopred telefonicky dohodnúť,“ tvrdí Číž.

Pripomenul, že Štiavnica je obľúbeným turistickým mestom, preto okrem domácich využívajú požičovňu aj cezpoľní. Tí radi navštevujú celú Zem permoníkov, ktorej hlavnú časť tvorí dielňa označená ako vynálezovňa. Kúsok od nej je fosforovňa, určená na hru so svetlami, a veľkým lákadlom je tiež mašinkáreň s obrovským modelom vláčika.

„No a v miestnosti s legom niektorí dokážu stráviť aj celý deň,“ doplnil s úsmevom Číž.