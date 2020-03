Halu na Donovaloch chce stopnúť prokurátorka

Po petícii proti výrubu lesa v donovalskej časti, kde by mala vyrásť lyžiarska hala, sa objavil problém. Prokurátorka podala protest a navrhla zrušiť nariadenie, ktorým došlo k schváleniu územného plánu zahŕňajúceho aj túto plánovanú novinku. Starosta obce to nechápe, musí sa vraj poradiť s právnikmi.

Lyžiarsku halu na Donovaloch (vizualizácia vľavo) by chcel investor začať stavať o necelé dva roky na ploche piatich hektárov. Autor: ARCHÍV DONOVALLEY

Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici podala na základe podnetu protest proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) obce Donovaly, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly podľa zmien a doplnkov číslo 14. Pričom navrhuje toto nariadenie zrušiť. Podľa hovorcu Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivana Vozára je dôvodom nedodržanie zákonného postupu pre vyhlásenie VZN a neschválenie dotknutého územného plánu obecným zastupiteľstvom, čo je podmienkou pre následné vyhlásenie VZN. Ďalšími príčinami sú nedodržanie zákonného postupu pri obstarávaní a prerokovaní návrhu tohto územného plánu a jeho nesúlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa.

Na začiatku bola petícia

Soňa Hevessyová býva v dome neďaleko lesa, ktorý by mal kvôli plánovanej hale „padnúť“. Koncom minulého roka spustila petíciu proti jeho výrubu, pod ktorú sa podpísalo 23-tisíc ľudí. V súvislosti s prokuratúrou ide podľa nej o prvý krok k tomu, aby sa plány investora stopli. „Stále dúfame, že sa to zastaví, ale akým spôsobom sa to prešetrí, nevieme. Rovnako ani to, čo bude nasledovať,“ povedala s tým, že petícia mala svoje opodstatnenie. „Vzbudila pozornosť a problémom sa začala zaoberať aj prokuratúra,“ podotkla.

Starosta obce Miroslav Daňo vraví, že dokumenty z prokuratúry im doručili len v pondelok. „Treba zistiť kde, kto a ako pochybil. Nerozumiem však vyjadreniu, že obecné zastupiteľstvo ten územný plán neschválilo. V tom čase tam totiž bolo v plnom počte, teda päť poslancov, ktorí to jednomyseľne schválili,“ hovorí starosta, opakujúc, že si k tomu potrebuje dať urobiť právny výklad.

„Zaujíma ma, čo vlastne neschválili, lebo pri hlasovaní medzi poslancami žiadny rozpor nebol,“ poznamenal s tým, že doplnok číslo 14 je tiež v súlade s územným plánom vyššieho územného celku. „Nechápem teda, prečo to niekto napáda, tvrdiac, že to nie je v poriadku. Veď okresný úrad nám to schválil. Dal nám záväzné stanovisko, že všetko je v súlade. Až potom to išlo na obecné zastupiteľstvo, kde to poslanci mohli, ale aj nemuseli schváliť,“ vysvetlil.

Kto za čo môže

Prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Július Ernek potvrdil, že dotknutým dodatkom k územnému plánu Donovál sa v minulosti zaoberali. „Došlo k tomu aj na základe stanoviska vyššieho územného celku, ktorý sa nevyjadril, že by bol ten dodatok v rozpore s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja,“ hovorí prednosta.

Či to na Donovaloch potom prerokovali na obecnom zastupiteľstve, vraj ich úrad už nemá prečo skúmať. „My teda nevieme, či k tomu došlo, alebo nie,“ podotkol. Stanovisko okresného úradu obsahovalo podľa Erneka niekoľko bodov, ktorými odporúčali, čo všetko má byť dodržané. „Žiadne rozpory tam neboli a nie sú,“ tvrdí. Keďže vyjadrenie prokuratúry zatiaľ k dispozícii nemá, viac vraj k tomu nemá čo povedať.

Igor Obšajsník, projektový manažér spoločnosti Donovalley, ktorá chce lyžiarsku halu postaviť, vníma protest prokurátorky ako ohrozenie právnej istoty podnikateľského prostredia. „Projekt sme pripravovali na základe platných regulatív, ktoré sme dostali nielen od obce, ale aj ostatných úradov zakomponovaných do tejto záležitosti,“ hovorí. Pokračoval, že za sebou majú sedem samostatných súhlasných konaní, pričom dotknutý územný plán je schválený už päť rokov. Ich pripravovaná 60-miliónová investícia má priniesť 150 nových pracovných miest. „V podstate sa nenachádza v Národnom parku Nízke Tatry ani v žiadnych územiach ochrany prírody. My sme teraz rukojemníkom medzi úradmi, ktoré si navzájom odporujú,“ mieni Obšajsník. Zatiaľ však podľa neho nie je nič stratené, lebo prokurátorka nič nezrušila, iba niečo pripomienkova­la obci.

Lyžiarsku halu na Donovaloch by chcel investor začať stavať o necelé dva roky na ploche piatich hektárov. Slúžiť má na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, korčuľovanie, hokej a plávanie. Je predpoklad, že ročne by ju mohlo navštíviť 200-tisíc ľudí.