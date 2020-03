Pri krúžkoch zlyhali zrejme ľudia. Môžu byť voľby neplatné?

Právnik: Porušenie volebných zákonov nestačí

Dôvodom na zneplatnenie volieb nemôžu byť podľa Vincenta Bujňáka z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského len zle spočítané prednostné hlasy. Vysvetľuje, že na zneplatnenie volieb nestačí len preukázanie porušenia volebných zákonov.

Ako hodnotíte spochybňovanie výsledkov parlamentných volieb?

Vidím tu dve roviny. Prvá je tá, ktorá beží na sociálnych sieťach. Priaznivci jednej koalície založili skupinu, ktorá zbiera podnety a ľudia píšu, čo odhalili. Nezachytil som však prípad, že by niekto tvrdil, že jeho hlas pre politickú stranu nebol počas volieb zaznamenaný. Sú tam desiatky podnetov, že neboli zaznamenané krúžky pre jednotlivých kandidátov. Krúžky však nemôžu ovplyvniť poradie politických strán. Toto nemôže byť dôvod pre zneplatnenie volieb.

A čo je druhá rovina?

To sú hlasy občanov, ktorí volili poštou. Aj tu však treba dôkaz o tom, že došlo k zanedbaniu povinnosti zo strany štátu. Napríklad, ak by sa potvrdilo, že obálky s hlasovacími lístkami rezort občanom neposlal v zákonnej lehote. Vtedy by sa však muselo preukázať, že išlo o zásadné masové zlyhanie na strane štátneho orgánu, ktorý v zmysle zákona nezabezpečil hlasovacie lístky občanom, ktorí majú volebné právo a žijú v zahraničí.

Čo by to teda znamenalo – podať volebnú sťažnosť?

Muselo by ísť o návrh v podobe zneplatnenia volieb ako celku. Predstavovalo by to v našej histórii bezprecedentný zásah do celoštátnych volieb.

No zlyhania pri sčítavaní hlasov sa nedajú vylúčiť.

Podľa judikátov Ústavného súdu sa v tomto smere očakávajú možné organizačné nezrovnalosti alebo porušenia zákona. Dotknúť výsledkov volieb sa to však môže iba vtedy, keď sa preukáže, že porušenie zákona má nejaký vzťah k výsledkom volieb a zároveň ten vzťah má silnú intenzitu.

Čo to presne znamená?

Ak by pri nejakých desiatich občanoch bola zaslaná obálka z ministerstva po lehote, tak to by, samozrejme, nebol zásah s veľkou intenzitou. Je tu však ešte jedna rovina, ktorá v celej tejto debate nezaznela. Ide o systémový problém na úrovni sčítavania hlasov. Ale tento systémový problém tu nie je preto, lebo zákon píše, že každý, kto chce, sa môže ako pozorovateľ sčítavania hlasov zúčastniť vo volebnej komisii. Takže nemáme ani systémový problém, len treba ochotu, aby tu boli ľudia, ktorí to budú chcieť kontrolovať, a samozrejme, aby sme mali okrskových komisárov, ktorí si nebudú zanedbávať povinnosti.