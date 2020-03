Sulík: Chceme robiť veľké zmeny. Dôchodcom pridáme, ale najslabším

Ak prezidentka Zuzana Čaputová vysloví veto pri zákone o 13. dôchodkoch, Sulík je za to, aby sa tie peniaze vyčlenili, ale zvyšovať by sa dôchodky mali v prvom rade najchudobnejším dôchodcom, nie plošne každému rovnakou sumou.

Richardovi Sulíkovi by vyhovovalo, keby vznikla veľká štvorčlenná koalícia, pretože, ako skonštatoval, chcú robiť veľké zmeny a tie by sa tak presadzovali ľahšie. Jednou zo zmien je zlepšenie podnikateľského prostredia. „Keď sa tu bude dobre podnikať, bude sa dariť všetkým,“ uviedol Sulík.

Začne fungovať pracovná skupina, ktorá bude pozostávať z ekonomických expertov každej zo strán a výsledkom by malo byť masívne zlepšenie podnikateľského prostredia, stretne sa už v pondelok. Sulík pripomenul program svojej strany – podnikateľské kilečko – kde sú opatrenia, ktoré bez nároku na štátny rozpočet môžu pomôcť, väčšinou zrušením „hlúpych“ nariadení a môžu sa realizovať okamžite.

Na expertnej úrovni sa prerokujú aj návrhy Borisa Kollára, ku ktorým má Sulík výhrady, napríklad masová výstavba bytov. Okrem iného experti posúdia, či by sa niektoré podniky (napríklad železnice, Národná diaľničná spoločnosť) nemohli vyňať z okruhu verejných financií. To môže rozhodnúť, aký priestor na investície bude nová koalícia mať.

„Musíme strážiť verejné financie, nechceme ich rozbombardovať,“ tvrdí Sulík. Deficit verejných financií bude podľa neho vyšší než je plánovaný v rozpočte, kde je na úrovni pol percenta hrubého domáceho produktu. Sulík odhaduje, že by mohol byť na úrovni dvoch percent. O dnešnom ministrovi financií Ladislavovi Kamenickom povedal, že ho vníma ako človeka, ktorý na ministerstve nezanechá veľký chaos. Potvrdil svoju ambíciu byť novým ministrom financií.

Znižovanie daní, ktoré má aj SaS v programe, je realizovateľné, tvrdí Sulík. Keď bude dobré podnikateľské prostredie, bude aj vyšší daňový príjem, verí. Vidí aj možné úspory, napríklad sa mu nepáči, že štát je sprostredkovateľom práce. Ak by to štát nerobil, tak by mohol prepustiť dvetisíc úradníkov, odhaduje Sulík. Chce, aby sa deficit znižoval o pol percenta ročne. Všetko, čo by bolo nad toto percento, by sa mohlo použiť, napríklad aj na znižovanie daní.