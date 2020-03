Pellegrini: Budúca koalícia nevydrží štyri roky

Končiaci predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer) si nemyslí, že budúca vládna koalícia vydrží celé funkčné obdobie. Povedal to pred štvrtkovým rokovaním vlády.

Za najväčšie riziko budúcej koalície považuje súdržnosť poslaneckého klubu OĽaNO. „Pozrite sa na tú rôznorodú skupinu, ktorá sa teraz uvidí prvýkrát. Sú tam umelci, športovci, predajcovia športových potrieb, kňazi, na druhej strane málo právnikov, málo ekonómov, je to taký divný klub,“ uviedol premiér.

Na otázku, či Smer bude aktívne podnecovať nesúlad a konfrontáciu vo vnútri koalície, povedal, že to nie je potrebné. Pripomenul, že OĽaNO nikdy nedokázalo udržať jednotu poslaneckého klubu počas celého funkčného obdobia a neverí v to ani teraz. „Im chvíľu vydrží eufória, ale oni sú schopní sa rozbiť aj sami,“ povedal.

Výhrady voči fondu

Pellegriniho tiež trápi, že Igor Matovič (OĽaNO), ktorý je poverený zostavením novej vlády, chce založiť fond na investigatívnu žurnalistiku, ktorá by plnila v budúcej vláde úlohu protikorupčnej jednotky. Povedal to pred rokovaním vlády SR.

„Trápi ma, že nový pán premiér chce za štátne peniaze kupovať novinárov zo štátneho fondu. Pre mňa je neprípustné, aby za peniaze štátnych daňových poplatníkov kupoval časť investigatívnej novinárskej obce,“ uviedol Pellegrini.

Rušivé mená

Podotkol, že ho tiež „vyrušujú“ prvé mená, ktoré znejú pri nových potenciálnych ministroch. Podľa Pellegriniho sú to ľudia, ktorí majú „priame pracovné vzťahy z minulosti s osobami, ktoré boli považované za oligarchov“.

Igor Matovič, ktorého hnutie OĽaNO zvíťazilo v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách, by chcel v budúcej vláde protikorupčnú jednotku. Vie si ju predstaviť aj vo forme fondu na investigatívnu žurnalistiku, kde by médiá mohli byť „nezávislým arbitrom“. Investigatívni novinári by dohliadali na čistotu verejných obstarávaní, nakladania s verejnými zdrojmi a činnosť na ministerstvách.