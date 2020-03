Pellegrini predpokladá, že rúška pre lekárov by mali byť na sklade cez víkend

** VIDEO: Tlačová konferencia premiéra Pellegriniho o koronavíruse**

Dodal, že podľa jeho informácií sa vo štvrtok rokuje a robí prieskum trhu s vybranými firmami, ktoré by vedeli dodať ochranné rúška. Štát sa ich pokúsi nakúpiť za čo najlepšiu sumu, povedal Pellegrini.

„Nerobme paniku, že musí päť miliónov ľudí behať s rúškami po krajine,“ podotkol Pellegrini.

Premiér tiež poznamenal, že privátne ambulancie mali rozmýšľať a zaobstarať si rúška skôr. „Nemôžeme všetko robiť na úkor štátu. Štát sa musí postarať o štátne a verejné zariadenia, ale ak tých rúšok bude dosť, poskytneme ich aj súkromným lekárom,“ hovorí Pellegrini.

Premiér má aj dohodu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Ak by bolo treba rúška okamžite poskytnúť, tak Maďarsko ich Slovensku dodá.

U dvoch osôb s podozrením na koronavírus sú výsledky negatívne

Osoby v týchto dňoch prijali na oddelenie infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici s podozrením na koronavírus, sú výsledky negatívne. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. U ďalších troch výsledky testov zatiaľ nie sú známe.

V banskobystrickej nemocnici už predtým, 25. februára, hospitalizovali mladú ženu zo Zvolena s podozrením na toto nákazlivé ochorenie, ktorá pricestovala z Talianska. Jej výsledky boli negatívne rovnako ako v prvých dvoch prípadoch zo začiatku februára, keď na oddelenie infektológie za prísnych bezpečnostných opatrení priviezli z Prahy dvoch Slovákov. Prileteli spoločne s piatimi Čechmi francúzskym špeciálom z čínskeho mesta Wu-chan, uzavretého epicentra šírenia nového koronavírusu.

„V súvislosti s aktuálnou situáciou okolo ochorenia COVID-19 informujeme, že doteraz u žiadnych pacientov hospitalizovaných na našom oddelení infektológie nebolo ochorenie potvrdené,“ zdôraznila Maťašeje.

Na hraniciach cez víkend spomalia autá, budú informovať o koronavíruse

Od piatku (6. 3.) do nedele (8. 3.) budú na štátnych hraniciach opäť spomaľovať dopravu, aby cestujúcich prichádzajúcich z Rakúska či Talianska preventívne informovali o tom, čo robiť, ak by sa u nich začali prejavovať symptómy, naznačujúce riziko infekcie koronavírusom. Po štvrtkovom rokovaní vlády SR to uviedla ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD).

Potvrdila, že naďalej sa vykonávajú kontroly na letiskách. Ocenila prácu ústredného krízového štábu, ktorý zriadili na základe uznesenia Bezpečnostnej rady SR na konci februára. „Jediný problém, ktorý sa rieši, je zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov pre Správu štátnych hmotných rezerv SR, aj v tomto prípade však vláda urobila potrebné kroky. Všetky procesné kroky riešime, štáb pracuje komplexne a širokospektrálne,“ uviedla Saková.

Ministerstvá majú obmedziť zahraničné cesty na minimum

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) vydal vo štvrtok pokyn ministerstvám, aby v súvislosti s koronavírusom obmedzili zahraničné pracovné cesty zamestnancov na nevyhnutné minimum. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Aktuálna situácia okolo koronavírusu bola témou štvrtkového rokovania vlády. „Členovia vlády sa oboznamujú nielen od predsedu vlády, ale aj od svojich zahraničných partnerov s najčerstvejšími informáciami, ktoré sú k dispozícii tak, aby ich mohli ďalej komunikovať,“ uvádza ÚV SR.

Karanténa nie je ochorenie, preto nie je poistením krytá

Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku vírusového ochorenia COVID-19 v zahraničí sú kryté cestovným poistením. Výnimkou je prípad, ak poistený navštívi štát alebo lokalitu, ktoré boli štátnymi orgánmi oficiálne označené ako štáty alebo lokality s epidémiou, alebo tam bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásená pandémia, do ktorých sa odporúča zvážiť cestu, prípadne sa neodporúča cestovať. Vtedy má poisťovňa právo poistné plnenie zamietnuť.

„Ak ale poistený vycestuje do lokality, kde pred vycestovaním nebola vyhlásená epidémia koronavírusu alebo nebolo vydané varovanie oficiálnych štátnych orgánov, aby cestujúci zvážili cestu alebo necestovali do tejto lokality, alebo odporúča lokalitu opustiť a cestujúci sa nakazí koronavírusom, poisťovňa mu tieto liečebné náklady preplatí,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.

Takisto, ak poistený vycestuje do krajiny, do ktorej sa pre koronavírus neodporúča cestovať a liečebné náklady vzniknú z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý z poistenia nie je vylúčený, napríklad si klient zlomí nohu alebo potrebuje urgentnú operáciu slepého čreva, cestovné poistenie toto riziko kryje.

„Ak ste si dávnejšie kúpili zájazd do krajiny, ktorá je aktuálne zasiahnutá koronavírusom, alebo je tam vyhlásená epidémia alebo pandémia, poistenie storna zájazdu nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie či pandémie. Poistenie storna zájazdu kryje výlučne živelné udalosti, vojnové udalosti alebo teroristický čin,“ uvádza hovorkyňa.

V prípade, ak zájazd alebo cestovnú službu zruší jeho poskytovateľ, napríklad cestovná kancelária alebo letecká spoločnosť, je tento povinný vrátiť klientovi uhradenú sumu za zájazd alebo cestovnú službu.

Predčasný návrat na Slovensko je v rámci doplnkových asistenčných služieb krytý aj v dôsledku epidémie alebo pandémie, ktorá znemožnila alebo výrazne obmedzila jeho zotrvanie v mieste pobytu, pokiaľ boli oficiálne vyhlásené štátnymi orgánmi alebo WHO.

Karanténa nie je považovaná za ochorenie, preto nie je poistením krytá. „Pri karanténe osoba nie je hospitalizovaná v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu a po ukončení karantény nemá žiadnu lekársku správu, na základe ktorej by poisťovňa mohla uhradiť liečbu. Prípadné náklady, ktoré pri karanténe vzniknú, napríklad za ubytovanie či stravu, nie sú liečebnými nákladmi, a teda nie sú poistením kryté,“ uzatvára Muthová.