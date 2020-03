Kiskova dilema: Funkcia, radový poslanec - alebo nič?

Podľa politológa Jozefa Lenča práve kvôli získaniu času na premyslenie zasadalo predsedníctvo strany Za ľudí až vo štvrtok. To totiž rozhodlo iba o tom, že strana vstupuje do rokovaní o vládnej koalícii. Vylúčený nie je ani scenár, že Andrej Kiska po vyrokovaní podmienok o vstupe do koalície odstúpi z politiky.

Ako si vysvetľujete zvolanie a rokovanie celého predsedníctva, ktorého výsledkom bolo len rozhodnutie o vstúpení do koaličných rokovaní?

Môžu tam byť dva dôvody, ale myslím si, že reálnejší je prvý. Strana Za ľudí a Andrej Kiska potrebujú čas na rozmyslenie si toho, že či má zmysel ísť do vládnej koalície, v ktorej budú najslabším článkom. Možno potreboval aj čas na rozmyslenie si, čo so svojou vlastnou budúcnosťou v prípade, že by strana Za ľudí boli súčasťou koalície alebo by boli v opozícii. Tým druhým dôvodom je, že tak majú nastavené procesy v rámci strany, ktoré chceli dodržať. Tie dôvody sa však nevylučujú, v každom prípade ten prvý mi príde ako reálnejší z tých dvoch.

Predsedníctvo bude musieť ešte raz rokovať a hlasovať o vstupe do koalície po vyrokovaných podmienkach. Nebolo toto zasadnutie zbytočné?

Predpokladám, že strana zhodnotila, že je to nevyhnutné. Keď sa na to pozeráme cez prizmu nie straníckych záujmov a procesov, ako napríklad Igor Matovič, ale možno aj väčšia časť verejnosti, tak možno to zbytočné bolo.

Hovorí sa o tom, že Kiska nechce ísť ani do kabinetu, ale ani do parlamentu. Z čoho to môže prameniť?

Myslím si, že Andrej Kiska má teraz dilemu, čo so svojou budúcnosťou. Či bude emeritným prezidentom, dohliadajúcim aj na fungovanie vlády z pozície čestného predsedu – zakladateľa strany – alebo má naozaj záujem zúčastniť sa každodenného boja. A to boja nielen na strane vládnej koalície proti opozícii, ale aj boja v rámci vládnej koalície. Pričom bude musieť dohliadať na dôstojné prežitie a pokračovanie značky Za ľudí.

Bol by reálny scenár, že Kiska vyrokuje podmienky vstupu do koalície a potom sa stiahne z politiky?

Ak by sa tak stalo, tak by ma to neprekvapilo. Osobne skôr počítam s týmto variantom ako s variantom, že by Kiska bol súčasťou vlády či už v exekutíve, alebo v rámci parlamentu ako radový poslanec, alebo prípadný podpredseda Národnej rady.

Aký je v tomto prípade osud strany Za ľudí? Môže skončiť ako Sieť?

Ak sa stane niečo také, čo by spôsobilo rozpad strany, ako v prípade Siete, tak to bude primárne odchod dôležitej časti straníckych elít. Ak by zo strany neodišli, tak si nemyslím a priori, že by ju musel postihnúť rovnaký osud. Budúcnosť strany však bude závisieť od toho, do akej miery bude schopná viesť boje, ktoré som spomínal. S opozíciou a v rámci koalície a tiež akým spôsobom sa postaví k výberu budúceho lídra, ak Kiska odstúpi.

Udržala by sa strana pod vedením iného predsedu alebo predsedníčky, napríklad Veroniky Remišovej?

Veronika Remišová bola zatiaľ skôr v pozícii toho druhého v strane, hoci isté obdobie suplovala za chýbajúceho Igora Matoviča. Jej pôsobenie vo vedení politickej strany tak zatiaľ nepoznám, aby som hodnotil, či to zvládne, alebo nezvládne.