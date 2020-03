Koalícia 'oheň, voda, vietor, dym'... a povedie ju Old Shatterhand

Narodil som sa vtedy, keď zomrel Old Shatterhand, a preto sa cítim ako pištoľník, oznámil verejnosti designovaný premiér Igor Matovič. A naozaj, jeho dátum narodenia sa zhoduje s dátumom smrti Old Shatterhanda (presnejšie, herca Lexa Barkera, ktorý slávneho zálesáka vo filmoch stvárňoval). Bude mať pevnú ruku a trafí správny terč?

Keď už budeme mať za premiéra reinkarnáciu Old Shatterhanda, akú bude mať okolo seba družinu? Lídri štvorlístka strán sa nedávno zišli okolo pokrového stolu, aby si rozdelili posty v krajine. Vyzerá to na koaličnú zmes živlov – oheň, voda, vietor aj dym.

Ohňom je jednoznačne Igor Matovič, ktorý zastupuje hnutie OĽaNO. Plamene majú spáliť korupciu na Slovensku. Okrem tradičných protikorupčných nástrojov chystá aj netradičné. Štátnych úradníkov má preverovať prepadové komando, ktoré im kedykoľvek pozrie na prsty, či nepáchajú niečo nekalé. Niečo ako PreCrime vo filme Minority report s Tomom Cruisom – vezmú ťa skôr, než dokonáš zločin. Tam to príliš dobre nedopadlo.

Matovič, Kollár, Kiska, Sulik Autor: Robert Hüttner, Pravda

Ďalším opatrením je spoluúčasť štátnych zamestnancov na preverovaní a výbere svojich šéfov – „technikálie“, ako sa vyjadril Matovič, sa upresnia neskôr. V histórii sme mali rôzne „technikálie“ a previerkové komisie, v päťdesiatych rokoch, v sedemdesiatych rokoch – a tiež to dobre nedopadlo.

Čerešničkou na torte je 10 miliónov ročne pre investigatívnych novinárov, ktoré si dokonca údajne budú môcť sami podeliť. Takýto štátom platený novinár má sliediť po štátom platených úradníkoch, aby im štát mohol klepnúť po prstoch. Aj s fondami rôzneho typu máme skúsenosti – keď sú niekde peniaze, tak sa tí, ktorí z nich čerpajú, prispôsobia podmienkam, aby z nich vycucali, čo sa dá a tí, čo zostanú mimo, potom len frfocú. Ak bude treba výsledky, budú bez ohľadu na kvalitu, ak bude stačiť investigovať, tak čo tam po výsledkoch.

Vodou je strana SaS, predstavovaná Richardom Sulíkom. V každom inom vládnom zoskupení, kde by boli zastúpené tradičné strany, by bol práve on exotickým prvkom. V tejto koalícii by mal byť skôr tým, kto dokáže upokojiť rozčerenú hladinu, kto prinesie racionálny hlas do vybičovaných emócií. Či aj odborný, to sa ešte ukáže. Strana SaS síce prezentuje sama seba ako tím odborníkov, vyrába pekné brožúrky, ale bola dlho v opozícii, kde sa veľa reční a málo koná. A posledné vládnutie pred desiatimi rokmi, keď bola tiež koaličnou stranou, nedopadlo slávne.

Vietor, to je Boris Kollár a Sme rodina. Jeho nápady sú bezbrehé a plány veľké, od škrtania dlhov pre ľudí s exekúciou, cez požičiavanie áut za lacno a bývania ze ešte lacnejšie v desaťtisícoch prefabrikovaných bytov, ktoré zvládne v najbližšom období postaviť. To, že sa Kollár o svoju rodinu dokáže postarať, to vieme. Či sa postará aj o cudzie rodiny, a ako, sa ešte len ukáže.

Dym, to je najmenší (možný) člen koalície, strana Za ľudí Andreja Kisku. Je v tomto zoskupení najmenej potrebná a jej pôvodne veľké ambície sa vyparili ako dym a stále nie je isté, či sa mimo politiky nevyparí aj jej šéf. Chcela byť nositeľom morálneho posolstva slušnej politiky, ale percentá jej dovolia iba zahryznúť si do jazyka a viac či menej úslužne prikyvovať.

Aké má táto koalícia plány naznačil Richard Sulík v relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu, ktorou začíname prehľad videí týždňa. Hovorí o tom, ako chcú v koalícii robiť veľké zmeny, čo sa stane s dôchodkami, ako budú narábať s rozpočtom a prečo sa mu nepáči, keď je niečo zadarmo. Je to prvé z TOP 10 videí TV Pravda končiaceho sa týždňa.

Aj keď bol víťaz volieb prekvapujúci, už prieskumy naznačili, že Igor Matovič a jeho hnutie má nádej na výborný volebný výsledok. Prvýkrát to ukázal exkluzívny predvolebný prieskum pre denník Pravda, ktorý urobila agentúra Polis. Už z neho bolo jasné, že Matovič sa stáva lídrom opozície a napokon sa stal lídrom celej politickej scény. Aj Boris Kollár je prekvapujúco vysoko. Pozrite si jeden z prvých spoločných povolebných brífingov dvoch „nechcených“ detí tradičnej slovenskej politiky, Matoviča a Kollára, veľa vám naznačí, ako môže vyzerať budúcnosť.

Budúci koaličník a budúci opozičník – v štúdiu TV Pravda v relácii Ide o pravdu sa stretli po voľbách zástupcovia dvoch najsilnejších strán na politickej scéne. Kým Eduard Heger (OĽaNO) mieri do vlády, Richard Raši z vlády odchádza do opozície. Pozrite si, ako zhodnotili volebný súboj a čo očakávajú v najbližšom období.

A trochu oficialít, pretože nie je isté, či sa ešte niekedy v takejto podobe zopakujú. Slávnostná chvíľa pre Igora Matoviča, prezidentka Zuzana Čaputová ho poveruje zostavením vlády.

A tú sú všetci štyria potenciálni partneri pohromade, aby národu povedali, čo ho čaká a neminie. Takže zľava – Richard Sulík (SaS), Igor Kollár (Sme rodina), Igor Matovič (OĽaNO), Andrej Kiska (Za ľudí). Ktovie, či takto vydržia až do konca riadneho volebného obdobia.

Exkluzívny rozhovor poskytol Pravde český prezident Miloš Zeman. Dotkol sa tém z českej i slovenskej politiky, zabrúsil do medzinárodných vôd, povedal, čo hovoril nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, ale aj slovenskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Rozhovor s Milošom Zemanom býva obvykle ťažkým orieškom, tak posúďte, ako sa to podarilo.

Slovensko začiatkom týždňa žilo najmä politikou, ale už ku koncu sa to začalo preklápať k hrozivejšej téme – ani Slovensko neobišiel koronavírus, čakalo sa len na to, kedy a kde sa potvrdí prvá nákaza. Nakoniec to prvenstvo získala obec Kostolište pri Malackách, ale mohlo to byť hocikde, nevítaný návštevník je už na Slovensku. Čo v takom prípade robiť a čo robia štátne orgány? Vypočujte si premiéra Petra Pellegriniho, hovorí o opatreniach.

Dobrá správa pre ZOO v Bojniciach a jej návštevníkov. Karanténa sa skončila a zoologická záhrada, ktorá bola zavretá pre vtáčiu chrípku, je opäť otvorená. Prišla však o 54 zvierat. Ak môžete, navštívte ju, ktovie, či sa niekedy aj na Slovensku nebudú zatvárať dvere takýchto turisticky lákavých miest pre väčšiu hrozbu – koronavírus.

Ako to vyzerá, keď skolabuje doprava pri Bratislave pre nehodu, v tomto prípade iba kamionová. Ostatní šoféri blahorečili, že nemusia stáť s kamionistami v rade.

Keď sme už pri autách, tak jemný dotyk s luxusom. V čom sa vozia politici? Presvedčte sa a zvezte sa spolu s nimi… vlastne s nami.