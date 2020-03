Spornú sumu na šekoch vraj kotlebovci vyrátali

VIDEO: Kotleba na súde.

Prokurátor Tomáš Honz podal obžalobu na Kotlebu vlani v októbri. Trestného činu sa mal dopustiť, keď odovzdal trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1 488 eur, pričom číslo 1 488 považuje Úrad špeciálnej prokuratúry za extrémistickú symboliku.

Sudkyňa však pripustila sprísnenie právnej kvalifikácie, takže lídrovi v parlamentných voľ bách úspešnej ĽS NS hrozí až osemročný trest. O sprísnení kvalifikácie začala sudkyňa hovoriť, keď prokurátor dodal ako nový dôkaz kandidačnú listinu tejto strany. O priazeň voličov sa totiž uchádzalo viacero kandidátov, ktorí boli odsúdení za extrémistické činy.

Do súdnej siene prišli Kotlebu podporiť jeho prívrženci, medzi nimi aj novozvolení poslanci. Počas pojednávania ich musela sudkyňa viac ráz upozorňovať, aby nerušili konanie, niekoľkých aj vykázala z miestnosti. Novinári nesmeli priebeh pojednávania prenášať či už zvukovo, alebo pripravovať tzv. minútu po minúte. Podľa Sabovej by tak totiž mohlo byť konanie marené a svedkovia ovplyvňovaní. Obžalovaný Kotleba využil svoje právo nevypovedať a vyjadroval sa iba k výpovediam svedkov.

Obdarovaní nevedeli, čo je to za číslo

Manželia Peter a Jana Demianovci tiež dostali šek so sumou 1 488 eur. „Kotleba povedal, že sa vyzbierala istá suma a keď sa rozdelila medzi rodiny v rovnakej sume, tak vyšlo číslo, aké vyšlo,“ vysvetľoval Demian. Nevedel, že by práve táto číslovka mohla mať nejaký skrytý význam, on sa zameriaval len na to, že dostal peniaze pre rodinu.

Peniaze potom dostal v obálke a podpísal darovaciu zmluvu. Finančnú výpomoc dostal, pretože v tom čase bol nezamestnaný a má päť detí. Pomoc mu mal vybaviť známy katolícky kňaz.

Demian však vypovedal aj o tom, že na slávnosti, keď boli šeky odovzdávané, Kotleba spomínal aj výročie založenia vojnového Slovenského štátu. Akcia sa totiž konala 14. marca 2017. Podľa českého znalca z oblasti nacizmu, fašizmu a neonacizmu Jana Uhlířa sú číslovky 14 a 88 notoricky známe neonacistické šifry. Pred súdom povedal, že ĽS NS evidentne nadväzuje na tradície rokov 1939 až 1945, teda vojnového Slovenského štátu. Číslo 14 považuje za neonacistickú šifru, ktorá poukazuje na výrok pravicového teroristu Davida Lana. „Ten, kto sa odvoláva na túto šifru, súhlasí s jej rasistickým podtextom,“ povedal Uhlíř.

Číslo 88 znamená ôsme písmeno v abecede, čiže HH, čo je symbol nacistického pozdravu Heil Hitler. „Ten, kto ju používa, vzdáva hold masovému vrahovi Adolfovi Hitlerovi,“ dodal Uhlíř.

Prekáža aj logo

Ďalší znalec z oblasti heraldiky Ladislav Vrtel pred súdom objasňoval, že niekdajšie logo ĽS NS bolo fašistické. Kotlebovci používali ako logo rovnoramenný kríž.

„Kríž Hlinkovej gardy je slovenským ekvivalentom hákového kríža. Je to symbol slovenského fašizmu, respektíve slovenského nacizmu,“ vyhlásil Vrtel. Kotleba neskôr povedal, že logo pochádza zo znaku Slovenskej pospolitosti, ktorá je doteraz zaregistrovaná ako občianske združenie, a logo je uvedené aj v stanovách. Špecializovaný trestný súd proces odročil na 9. apríla a 15. mája.