Baránek: Kiska si vyberá, čo je preňho menej ponižujúce

VIDEO: Lídri možnej koalície po prvom spoločnom rokovaní.

Prečo Kiska váhal pri vstupe do rokovaní?

Myslím si, že chce trochu zvýšiť svoju cenu. Veľkú rolu hrá pokorenie Kisku, lebo je bývalý prezident a politik, ktorý ešte nedávno skladal pomyselnú vládu a koalíciu, ktorý ignoroval Matoviča. Nevolal ho na stretnutia, ignoroval, samozrejme, aj Kollára, a zrazu Matovič vyhral voľby. To pre osobnú integritu a sebavedomie bývalého prezidenta musí byť ťažká rana, lebo dnes sa jeho pozícia z bývalého prezidenta zmenila na predsedu najmenšieho poslaneckého klubu, čo je preňho nedôstojné. Kiska si musí vybrať, čo je preňho menej ponižujúce. Či nechať sa riadiť Matovičom, alebo mu byť opozíciou.

Kiska vraj nechce ísť do parlamentu. Aký osud čaká stranu Za ľudí?

Logickým pokračovaním by bolo, že Remišovú by zvolili za predsedníčku. To, že nechce byť ani v parlamente, len potvrdzuje, čo som povedal, že je to otázka aj nejakého vnútorného ega. Radšej tam vôbec nebyť, ako tam byť na ponižujúcom mieste. To úplne chápem. Je omnoho dôstojnejšie preňho vystupovať ako bývalý prezident, ako to, čo ma na výber dnes. Nemyslím si, že by sa jeho strana rozpadla.

Neočakávate teda, že by stranu postihol osud Siete?

To som zas nepovedal, že neočakávam. Hovorím o súčasnosti, o najbližšom vývoji. To, čo sa stane, je otvorené a vôbec nie je vylúčená ani alternatíva rozpadu strany. Je reálne v hre. Je len na Kiskovi, ako to uhrá, a na trpezlivosti jeho spolustraníkov, ako budú schopní a ochotní akceptovať Kiskovu hru a nakoľko im bude vyhovovať. Tento scenár vylúčený nie je.

Prežila by v opozícii?

Vzhľadom na to, že to je nová strana, tak nemá pevné voličské jadro. Väčšinou sú to práve pevné voličské jadrá, ktoré udržiavajú stranu pri živote v opozícii alebo mimo parlamentu. To čo majú KDH či SNS, teda stranícke štruktúry a voličské jadro, strane Za ľudí chýba. Takže toto je najlepšia cesta k tomu, aby tá strana zanikla.