Analytik globálnych trendov a rizík Juraj Mesík: Koronavírus môže Slovensko silno zabolieť

Trúfate si odhadnúť vývoj na Slovensku?

Nepochybujem o tom, že nová vláda bude mať o dva alebo o tri mesiace úplne iné problémy, než aké si stanoví najbližšie plány. Bude to vláda obrovskej krízy, akú sme dlho nezažili. Bude musieť zápasiť so zvládnutím epidemiologickej krízy a následne s ekonomickou krízou. Konkrétne nás to vážne môže zasiahnuť v automobilovom priemysle.

Treba sa pripraviť na to, že aj mnohí zamestnanci veľkých podnikov sa ocitnú v karanténe. Číňania za cenu veľkých ekonomických strát dokonca zatvorili veľa fabrík, aby ochránili občanov pred výraznou úmrtnosťou. Nová vláda na Slovensku nebude mať peniaze na rozdávanie, aby politici splnili predvolebné sľuby. Európske demokracie sa budú musieť v konečnom dôsledku rozhodnúť, či zachraňovať životy a presadiť prísne karantény za cenu obrovských hospodárskych škôd, alebo tvrdo povedané vykašľať sa na ľudské životy, lebo 80 percent nakazených nezabije koronavírus.

Čo by znamenalo obetovať zvyšných 20 percent infikovaných, čo musia byť hospitalizovaní a po prekročení kapacít v nemocniciach sa ocitnú na pokraji smrti. Predstavte si však, že by v priebehu jedného roka zomrelo 10 percent slovenského obyvateľstva, alebo len 5 percent. Sú to strašné čísla. Mimochodom, koronavírus sa pritom začal v Európe nebezpečne šíriť v čase, ktorý bol pre našu republiku zvlášť nešťastný.

Z akého dôvodu?

Uskutočnili sa parlamentné voľby. Do volebných komisií prišlo zhruba 10-tisíc ľudí. Bez najmenšej ochrany. Členovia komisií sa dostali do kontaktu dovedna s 2,9 milióna voličov, vrátane niekoľko desiatok tisíc tých, čo prišli zo zahraničia odovzdať svoj hlas.

Bol by zázrak, keby sa medzi nimi nenašiel nikto infikovaný. Napríklad voliči sa podpisovali bez ochrany, keď chytali perá. Ja som hlasoval v hygienických rukaviciach. Členovia volebných komisií boli absolútne nechránení.

Navyše ma zaráža fakt, že sa nerobila dezinfekcia vo volebných miestnostiach, ktoré boli hlavne v školách. Nulové hygienické, protiepidemio­logické opatrenia. Preto sa nedá vylúčiť, že s určitým odstupom času po voľbách zaznamenáme vysoký počet nakazených.

Dá sa hovoriť o nejakých špecifických hrozbách na Slovensku?

Vážny problém spočíva v tom, že tento vírus najviac zabíja ľudí nad 60 rokov. Viac ako 40 percent slovenských obvodných lekárov a pediatrov a 30 percent špecialistov sú osoby nad touto vekovou hranicou.

Sú prvou líniou kontaktu s nakazenými a chorými, ale štát ich ponechal bez akejkoľvek adekvátnej pomoci. Čítal som správu TASR, podľa ktorej prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár upozornil, že obvodným lekárom chýbajú rúška a dezinfekčné prostriedky, aby sa mohli chrániť pred koronavírusom. Zdôraznil, že adekvátne vybavenie nemá 25-tisíc lekárov, ktorí sú obyčajne prví v kontakte s chorými.

Zanedbanie ochrany lekárov, to je, akoby ste poslali armádu do boja s útočiacim nepriateľom, ale vojakom nedali zbrane, muníciu, helmy ani balistické vesty. Zvlášť nezodpovedné je ponechávať bez maximálnej protivírusovej ochrany lekárov a sestry na jednotkách intenzívnej starostlivosti: politikov navolíte, koľko len chcete, ale ak začnú chorieť a umierať nenahraditeľní špecialisti na intenzívnu starostlivosť, zostanú kritickí pacienti bez pomoci.