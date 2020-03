Do parlamentu nenastúpia Ďuriš Nicholsonová, Droba ani Mikovčáková

Do funkcie poslancov Národnej rady SR (NR SR) zatiaľ nenastúpia traja zvolení kandidáti. Konkrétne sa jedná o Luciu Ďuriš Nicholsonovú a Juraja Drobu, ktorí kandidovali za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a o Danicu Mikovčákovú zo strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Náhradníkmi za členov SaS budú tímlíder strany pre energetiku Karol Galek a odborníčka strany na pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová. Za Mikovčákovú do parlamentu nastúpi Miroslav Suja.

Lucia Ďuriš Nichoslsonová v súčasnosti vykonáva funkciu poslankyne Európskeho parlamentu. Napriek tomu kandidovala aj vo voľbách do NR SR, ktoré sa konali v sobotu 29. februára. O vôľu občanov sa uchádzala z druhého miesta kandidačnej listiny SaS a po predsedovi liberálov Richardovi Sulíkovi získala najviac preferenčných hlasov, konkrétne 64 689. Na tlačovej konferencii v utorok 3. marca oznámila, že mala záujem o funkciu predsedníčky NR SR, no tá podľa výsledkov volieb pravdepodobne pripadne hnutiu Sme rodina, ktoré o ňu aj prejavilo záujem. Ďuriš Nicholsonová sa preto rozhodla, že do parlamentu nenastúpi, ale bude naďalej vykonávať funkciu europoslankyne.

Poslanecké miesto v pléne nezaujme ani ďalší zvolený kandidát za SaS Juraj Droba. Ten v súčasnosti vykonáva funkciu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, v ktorej plánuje pokračovať aj naďalej. Už pred voľbami deklaroval, že v prípade svojho zvolenia do NR SR funkciu poslanca nepríjme. Svojou kandidatúrou chcel hlavne pomôcť k zviditeľneniu strany SaS. Droba vo voľbách získal 8 968 hlasov voličov.

Treťou zvolenou kandidátkou, ktorá nenastúpi za poslankyňu parlamentu, je kandidátka ĽSNS Danica Mikovčáková. Podľa medializovaných informácií čelila spolu so svojim manželom Jánom Mikovčákom, ktorý je taktiež členom ĽSNS a krajským predsedom strany pre stredné Slovensko, sexuálnemu škandálu. „Počas volebného moratória zverejnil bloger Radovan Bránik informácie o tom, že Mikovčáková spolu s manželom v minulosti vyhľadávali na internetovej zoznamke páry na skupinový sex a tvrdili o sebe, že sú bisexuáli," napísal v tejto súvislosti Denník N. Zvolená kandidátka za ĽSNS do NR SR Mikovčáková, ktorej vo voľbách svoj hlas odovzdalo 7 117 voličov, v tejto súvislosti ponúkla predsedovi strany Marianovi Kotlebovi svoj mandát. Ako agentúru SITA informoval hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica, Kotleba jej rozhodnutie akceptoval. Svojej funkcie sa vzdal aj jej manžel.

Je veľmi pravdepodobné, že počty zvolených poslancov, ktorí sa neujmú svojich funkcií, sa ešte zvýšia. Na jednotlivé posty vo vláde totiž môžu strany nominovať kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov NR SR. V takom prípade potom ich mandát zaniká a do ich funkcií nastupujú náhradníci strán.