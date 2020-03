Zemanová a Pčolinský zrejme budú viesť kluby svojich strán

Ak líder hnutia Sme rodina Boris Kollár obsadí funkciu predsedu parlamentu, tak predsedom poslaneckého klubu hnutia bude Peter Pčolinský. Agentúre SITA túto informáciu poskytol samotný Kollár. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v utorok 3. marca na tlačovej konferencii oznámila, že ich poslanecký klub povedie Anna Zemanová a funkciu podpredsedu klubu bude zastávať Roman Foltin, ktorý zatiaľ nie je poslancom NR SR, ale náhradníkom.

„Predsedom poslaneckého klubu OĽaNO bol v uplynulom volebnom období Eduard Heger. Meno nového predsedu poslaneckého klubu hnutia ešte nie je známe. Medzi zvolenými poslancami za naše hnutie sú viacerí ľudia, ktorí sú vhodní na tak dôležitú funkciu. O mene nového predsedu poslaneckého klubu budeme včas informovať," informoval agentúru SITA hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

O tom, kto bude predsedom poslaneckého klubu sa ešte nerozprávali ani v strane Za ľudí. „Na predsedníctve strany, ktoré sa konalo vo štvrtok 5. marca sme riešili predovšetkým to, či pôjdeme do koalície s OĽaNO, SaS a Sme rodina. Otázku personálneho obsadenia predsedu nášho klubu v parlamente vyriešime budúci týždeň," povedal agentúre SITA Miroslav Kollár zo Za ľudí.

Voľba predsedu poslaneckého klubu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) sa bude konať po utvorení klubu na ustanovujúcej schôdzi NR SR. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica. Na kandidátovi na tento post ešte nie sú dohodnutí ani v strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Túto otázku, ako aj personálne obsadenie jednotlivých parlamentných klubov, plánujú vyriešiť v najbližších dňoch. Agentúre SITA to potvrdil hovorca strany Ján Mažgút.

Podľa oficiálnych údajov vyhralo parlamentné voľby z 29. februára hnutie OĽaNO s 25,02 percenta. Celkovo sa po započítaní všetkých zápisníc do parlamentu dostalo šesť strán. Na druhom mieste skončila strana Smer-SD s podporou 18,29 percenta a tretiu priečku obsadilo hnutie Sme rodina s 8,24 percenta. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, štvrtá pozícia patrí ĽSNS, ktorú volilo 7,97 percenta voličov. Do parlamentu sa ešte dostali dve strany demokratického bloku, a to SaS s 6,22 percenta hlasov a Za ľudí s 5,77 percenta voličov. V 150-člennom zákonodarnom orgáne si jednotlivé strany rozdelia mandáty v pomere OĽaNO – 53, Smer-SD – 38, Sme rodina – 17, ĽSNS – 17, SaS – 13 a Za ľudí – 12.