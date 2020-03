Cestovka: Konali sme hneď, keď sme zistili, že ide o nášho klienta

Čašníci čakajú na zákazníkov v reštaurácii na námestí sv. Marka v Benátkach. Pre koronavírus ubudlo zákazníkov, Taliansku hrozí že ekonomika skĺzne do recesie.

Čašníci čakajú na zákazníkov v reštaurácii na námestí sv. Marka v Benátkach. Pre koronavírus ubudlo zákazníkov, Taliansku hrozí že ekonomika skĺzne do recesie. Autor: SITA/AP , Claudio Furlan

Syn prvého pozitívne testovaného pacienta, cestoval do Benátok s cestovnou kanceláriou DAKA, priznáva v rozhovore pre denník Pravda jej konateľ David Gavaľa.

Kedy ste zistili, že mohlo ísť o vášho klienta?

V piatok 6. marca okolo pol piatej popoludní sme prijali žiadosť od ministerstva vnútra na zaslanie zoznamu všetkých klientov, ktorí sa zúčastnili zájazdu do Benátok. A to v období od 14. do 16. februára 2020. Zájazd bol spojený s návštevou Benátskeho karnevalu. Išlo o zájazd bez ubytovania, teda na otočku. V samotných Benátkach boli len 15. februára.

Vtedy ešte upozornenie pre epidémiu nebolo.

Informácia o šírení vírusu v Benátkach prišla až 23. februára. V danom termíne bol predčasne ukončený aj Benátsky karneval. Dovtedy neboli žiadne odporúčania ani upozornenia, ktoré by bránili v návšteve mesta. Pravidelne totiž sledujeme informácie a odporúčania ministerstva zahraničných vecí, rovnako miestne orgány v Taliansku. Tie však pred návštevou nevarovali. Vtedy sa o tom vôbec nevedelo.

Ako ste postupovali keď ste sa to dozvedeli?

Okamžite sme zaslali ministerstvu vnútra na ich žiadosť zoznam všetkých klientov, šoférov aj sprievodcov, ktorí v tom čase boli na spomínaných zájazdoch. Doteraz očakávame ďalší postup.

Čo nasledovalo?

Po zaslaní zoznamov sme očakávali, že ministerstvo vnútra začne okamžite kontaktovať našich zamestnancov, ktorí boli na predmetnom zájazde. Do tejto chvíle podľa mojich informácií nebol nikto zo sprievodcov ani šoférov akýmkoľvek spôsobom kontaktovaný. Všetkým našim zamestnancom, ktorí mohli prísť s nakazenou osobou do kontaktu, sme nariadili preventívne testovanie. A tiež prácu z domu. Či však nákaza prišla naozaj z Benátok, však ešte nie je potvrdené. Viacero odborníkov sa vyjadrilo, že syn, ktorý zhodou okolností bol s nami na zájazde, sa nakazil od otca. Podľa aktuálnych informácií, je jeho priateľka, ktorá s ním sedela na vedľajšom sedadle v predmetnom zájazde, negatívna. Takže u nej sa nakazenie nepotvrdilo.

Kedy sa dali vaši šoféri a sprievodcovia z tohto zájazdu vyšetriť?

Ihneď ako sme sa to dozvedeli, sme začali konať. Pri kontakte na infolinku zverejnenú ministerstvom zdravotníctva, kde sa takmer nedalo dovolať, sme dostali informáciu, že testy sú možné len v prípade, ak máme akékoľvek príznaky choroby. Do dnešného dňa nikto z našich zamestnancov príznaky nemá. Okrem toho nikoho z nich doteraz nikto zo štátnych inštitúcii nekontaktoval. A ani priamo nevyzval na preventívnu kontrolu, aj keď sme poskytli maximálnu súčinnosť.

Kontaktovali ste ľudí z tohto zájazdu alebo oni vás?

Očakávali sme, že tak urobia štátne orgány. Nechceli sme zbytočne medzi klientmi vyvolávať paniku. Stále totiž nie je isté, že pacient nula je jednoznačne náš klient, teda či určite bol zdrojom nákazy práve on. Urobili sme všetko preto, aby mali štátne orgány všetky informácie kompletné a v čo najkratšom čase. Našich klientov automaticky pred každým zájazdom registrujeme na stránke ministerstva zahraničných vecí, prostredníctvom dobrovoľnej registrácie. Všetky tieto údaje teda ministerstvo zahraničných vecí malo už od 13. februára. Čiže údaje sme len opätovne zaslali tentoraz ministerstvu vnútra.

Aká situácia bola v Taliansku v čase zájazdu?

V danom čase sa karneval v Benátkach konal bez akýchkoľvek obmedzení. Vtedy ešte žiadna inštitúcia, či už na Slovensku, ani v Taliansku nevydala žiadny zákaz na cestu do uvedenej oblasti. V tom čase sa o nákaze v oblasti vôbec nevedelo.

Ako často dezinfikujete autobusy?

Naše autobusy dezinfikujeme po každej jednej jazde profesionálnou čistiacou technikou. Od 27. februára sú navyše naše autobusy vybavené teplomerom a dezinfekčnými prostriedkami pre cestujúcich.

Ako to vyzerá so zájazdmi? Odškodňujete cestujúcich alebo im ponúkate náhradný termín?

Klientov riešime aktuálne individuálne a v zmysle zákona.

Čo to spraví s cestovných ruchom?

Celá táto situácia bude mať určite veľký dosah na celý trh. Nejde len o cestovný ruch. Verím, že nová vláda nájde spôsob, ako tieto negatívne dopady na veľké množstvo spoločností dokáže maximálne eliminovať. A tiež dúfam, že panika čoskoro skončí.