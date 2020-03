Matovič: Prezidentka ma stresuje, ale mám rád výzvy

Kým minulý týždeň prebiehali koaličné rokovania pred zrakmi takmer celého Slovenska, počas víkendu si lídri štyroch strán vypýtali pokoj od verejnosti. Nechcú konkretizovať, ako pokročili, či už pri zostavovaní vlády, alebo uzatváraní koaličnej zmluvy. Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva, že vládu bude môcť vymenovať do dvoch týždňov. Stihne to budúci premiér Igor Matovič z OĽaNO, ktoré vyhralo parlamentné voľby?

VIDEO: Čo chystá Igor Matovič na Pentu? Je už hrubý náčrt koaličnej zmluvy? Akú má víziu?

Ako pokračujú rokovania o zložení vlády, aké sú plány na najbližšie dni?

Verím, že sa blížime do finále. V sobotu sme rokovali nejakých deväť hodín, v nedeľu približne šesť hodín. Pokračujeme každým dňom a verím, že na konci bude všetko dobré.

Máte na pondelok naplánované stretnutie aj s Andrejom Kiskom zo strany Za ľudí?

Konkrétne s ním zatiaľ nie. V sobotu som bol s Veronikou Remišovou, ktorá je vo vyjednávacom tíme strany Za ľudí. Neviem, či budem v pondelok s Andrejom Kiskom.

Ako sa vám rokuje s Veronikou Remišovou, ktorá odišla z poslaneckého klubu vášho hnutia?

Treba rešpektovať výsledok volieb, ľudia nám dali mandát – aj Veronike, aj mne. Treba byť zodpovedný, takže žiadne osobné animozity medzi nami nie sú.

O ktoré ministerstvá sa koaliční partneri nebijú?

Je ich viacero. Trošku ma mrzí, že nikto nemá záujem ani o zdravotníctvo, ale beriem to tak, že je to dobre. Našou úlohou ako tej najsilnejšej strany je postarať sa o každý rezort. Samozrejme, nemôžeme nechať zdravotníctvo bezprizorné. Určite sa chopíme ministerstiev, o ktoré nemá nikto záujem, pretože Slovensko musí fungovať.

Ak bude rezort zdravotníctva patriť vášmu hnutiu, ako sa postavíte k finančnej skupine Penta?

Budeme sa snažiť poriadne im klepnúť po prstoch. Žiaľ, strana Smer a pred ňou aj SDKÚ umožnili, aby sa Penta príliš rozrástla v zdravotníctve. Ovládajú de facto všetko – lekárne, zdravotné poisťovne, nemocnice, laboratóriá a uzavreli si tak svoj vlastný kruh. Tým pádom sami sebe dohadzujú biznis, čo nie je výhodné z pohľadu pacienta. Zdravotná poisťovňa má vďaka nim lepšie zisky, no pacienti na to doplácajú. Prídeme s nástrojmi a zistíme, kde to Jaroslava Haščáka prestane baviť a ľudia budú môcť mať konečne mimoriadne kvalitnú starostlivosť. Napríklad budeme ľuďom garantovať, že do určitého termínu pri rôznych chorobách budú operovaní a aký majú nárok, a keď to Haščák nesplní, budú môcť ísť napríklad do Viedne na operáciu, po ktorej do Dôvery donesú Haščákovi účet, aby im to preplatil. Toto ho veľmi rýchlo prinúti k tomu, aby sledoval záujem pacientov a nie svoj vlastný.

Kto je favoritom na toto miesto?

Máme dve,tri mená. Ale favoritom je Marek Krajčí.

Máte už hrubý náčrt koaličnej zmluvy, stanovili sa už nejaké pevné body?

Hrubý náčrt máme, a to je vízia, že chceme zo Slovenska spraviť krajinu, kde poctiví ľudia budú dobre žiť. Krajinu, kde sa nepoctivcom a zlým ľuďom pôjde po krku. Žiaľ, toto dodnes neplatilo a treba, aby zákon platil pre každého rovnako. Aby ľudia, keď prídu na súd, nemuseli mať strach, či sudca, ktorý ich ide súdiť, nie je kúpený nejakým miestnym Kočnerom. Túto víziu máme a momentálne finalizujeme rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé rezorty. Keď to budeme mať za sebou, tak každý budúci minister dostane za úlohu prichystať tú časť z programového vyhlásenia vlády, ktorá sa týka jeho rezortu.

Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva, že vládu zložíte do dvoch týždňov. Stihnete to?

Má na mňa trošku vyššie nároky. Nevadí, ja mám rád výzvy. Trochu ma stresuje, ale ja všetko spravím pre to, aby to bolo v pohode.

Na Slovensku máme zatiaľ tri potvrdené prípady nákazy koronavírusom. Keď sa dostanete do funkcie premiéra, budete pred vami ťažká úloha.

Vyzerá to ako vypočítané, ale nemyslím si teda, že to je vypočítané. Dostať do vienka novej vlády taký zásadný problém, ktorý sa týka života a smrti, je nemilý začiatok. Pevne verím, že aj súčasná vláda sa naučí tento problém čím skôr zvládať a nebudú na to ľudia zbytočne doplácať. Prechod musí byť čo najplynulejší, lebo naozaj ide o život.

Pred voľbami ste rozbehli internetovú anketu s jedenástimi otázkami napríklad o zdravotníctve či sociálnych veciach. Podarí sa vám niektoré z nich pretlačiť do programového vyhlásenia?

Dal som verejný prísľub, že to, čo si ľudia odhlasujú, tak to bude v programovom vyhlásení vlády. S tým teda počítam.