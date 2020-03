Kiskovci chcú do vlády aj bez Kisku

Jednotlivé rezorty by mali byť definitívne rozdelené v utorok. Vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej, že by chcela vymenovať novú vládu do dvoch týždňov, totiž tlačí nielen na víťaza parlamentných volieb, ale na všetky strany, ktoré chcú vstúpiť do vládnej koalície.