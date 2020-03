Exkluzívne: Matovič obsadí obranu, vnútro aj diplomaciu

Obyčajní, ktorým šéfuje Igor Matovič, obsadia ministerstvá obrany, vnútra aj zahraničných vecí. Sme rodina pod vedením Borisa Kollára rozhodne o riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Sloboda a solidarita, ktorú riadi Richard Sulík, získa ministerstvo financií. Za ľudí Andreja Kisku síce vstupuje do vlády, ale v zmienených funkciách nebude mať nikoho.

„O mene šéfa diplomacie sa ešte vedie reč. Isté je však, že rozhodnutie je v rukách Matoviča. Vyplýva to z toho, na čom sa dohodli všetky štyri tábory,“ uviedol zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.

V posledných dňoch sa vážne špekulovalo, že na čelo rezortu obrany sa dostane Milan Krajniak zo Sme rodina. Podoba budúcej vlády však vyzerá inak. „Krajniak túto funkciu nezíska. A dokonca nebude viesť ani Slovenskú informačnú službu. Mal by pôsobiť niekde mimo bezpečnostných štruktúr," povedal nemenovaný zdroj. s tým, že obranu bude mať nakoniec takmer istotne Jaroslav Naď od obyčajných.

Gábor Grendel by mohol byť minister vnútra tiež z Matovičovho politického tábora, o čom už Pravda informovala v sobotu. Rezort financií má pripadnúť Sulíkovi.

Pokiaľ ide o funkcie pre kiskovcov, mohlo by zostať v platnosti to, čo Pravda tiež zverejnila počas víkendu. Informácia znela, že Vladimír Ledecký na poste ministra pôdohospodárstva a Mária Kolíková na čele rezortu spravodlivosti. Či je to na sto percent, ukážu najbližšie dni. Matovič totiž tento pondelok verejne povedal, že vláda je hotová na 99 percent. Očakáva sa, že všetky nominácie zverejní ešte tento týždeň. Prezidentka Zuzana Čaputová by chcela menovať novú vládu čo najskôr.