Slovensko robí opatrenia proti vírusu

Počet pacientov s potvrdeným koronavírusom na Slovensku sa zvýšil do pondelkového večera na sedem. Pribudol muž z Košíc, ktorý bol na dovolenke vo Francúzsku, a žena hospitalizovaná v martinskej nemocnici, ktorá bola na lyžovačke v Rakúsku.

VIDEO: Zasadnutie krízového štábu – opatrenia.

Ústredný krízový štáb rozhodol, že od utorka platí pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy štrnásťdňový zákaz organizovania akýchkoľvek športových a kultúrnych podujatí.

"To znamená žiadne divadelné predstavenia, plesy, verejné oslavy, žiadne športové podujatia verejného charakteru, kde by sa mohlo zoskupiť viac ľudí,“ povedal premiér Peter Pellegrini (Smer). „Nebudeme rozlišovať, kto je organizátorom,“ zdôraznil.

Každý občan, ktorý sa vracia z Talianska, Číny, Južnej Kórey alebo z Iránu, sa musí hneď po návrate podrobiť štrnásťdňovej karanténe. Spolu s ním aj celá rodina, resp. všetci, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti. Ako upozornil premiér, za porušenie karantény môže hroziť pokuta do výšky 1 659 eur.

Spresnil, že obyvatelia v povinnej karanténe nemusia chodiť ani k svojmu obvodnému lekárovi, ten s nimi bude komunikovať telefonicky. Lekár zašle informáciu o ich PN priamo Sociálnej poisťovni, na tento účel je určený špeciálny kód povinnej karantény.

„Slováci, ktorí sú v týchto krajinách, dostanú SMS správu, kde ich budeme o tomto nariadení informovať,“ vysvetlila ministerka Denisa Saková (Smer). Opatrenie sa týka detí aj dospelých. „Ambulancie budú vybavené rúškami, rúška budú v najbližších dňoch certifikované,“ uistila Saková. Kontroly na letiskách v Bratislave, Poprade a v Košiciach budú pokračovať. Všetkým pasažierom sa tak bude merať teplota. Informačná kampaň sa bude uskutočňovať na viacerých hraničných priechodoch – Jarovce, Berg, Rajka, Kúty, Makov, Drietoma.

Saková pripomenula tiež zákazy školských výletov, exkurzií či lyžiarskych kurzov. „Riaditelia škôl budú informovaní, že ak sa situácia nezmení, je v hre presunutie termínu maturít,“ dodala Saková. Posilní sa tiež telefónne centrum v Národnom centre zdravotníckych informácií. „Na linkách na Úrade verejného zdravotníctva bol obrovský pretlak telefonátov,“ vysvetlila Saková.

VIDEO: Bratislava zatvára školy, ruší verejné podujatia

Bratislavské základné školy a škôlky, ktoré sú v pôsobnosti hlavného mesta, sa zatvoria preventívne na päť dní. V pondelok o tom rozhodol primátor Matúš Vallo. Pellegrini vyhlásil, že podporuje postup Bratislavského samosprávneho kraja v rozhodnutí zatvoriť všetky škôlky a školy, bolo rozhodnutie županov a vyzval ostatné samosprávy, aby podobný krok veľmi dobre zvážili. Ako vysvetlil, ide o tisíce detí a rodín, ktorých by sa takéto opatrenia dotkli a mohlo by to narušiť ekonomiku.

„Nepristupujeme k celoplošnému zatváraniu škôl,“ zdôraznil Pellegrini. Upozornil rodičov, ktorí nemajú svoje deti kam umiestniť, aby ich nedávali starým rodičom, keďže práve oni sú najrizikovejšou skupinou. „Neohrozujte ich, u nich je priebeh najťažší,“ apeloval súčasný premiér na rodičov.

Opatrenia potrvajú dva týždne

Zdôraznil, že momentálne sú všetky opatrenia a zákazy nariadené s účinnosťou na štrnásť dní, no v prípade potreby sa bude opäť rozhodovať o ich predĺžení.

Pellegrini navrhuje aj zrušenie omší v kostoloch. "Keď sú zakázané kiná a divadlá, prečo by nemali byť zrušené aj omše,“ podotkol Pellegrini s tým, že tento návrh musí ešte prerokovať s cirkevnými hodnostármi.

Už od skorého pondelkového rána hlásili jednotlivé mestá, že obmedzujú verejné podujatia. Rozhodli sa tak po zasadnutí mestských krízových štábov. V Trnave zatvorili do piatka aj jasle, materské a základné školy.

Mestá a obce obmedzujú prevádzky klubov seniorov, verejných knižníc, plavární a športovísk. Vyzývajú na pokoj a rozvahu.

Nakazený muž pracoval v U. S. Steel

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva nás informoval, že náš zamestnanec je nakazený koronavírusom. Infikovaný bol počas dovolenky vo Francúzsku. Potom navštívil zdravotnícke zariadenie a neprišiel na pracovisko,“ povedal Ján Bača, hovorca spoločnosti U. S. Steel. Firma odporúča zamestnancom dodržiavať zásady správnej hygieny, obmedzenie osobného kontaktu na pracovisku.

„Rušíme všetky osobné schôdzky, návštevy a pracovné cesty, ak nie sú kriticky nevyhnutné. Rušíme školenia, ktoré nie sú vyžadované zákonom,“ poznamenal Bača. Dodal, že spoločnosť sa pripravuje na ďalšie karanténne opatrenia ako zrušenie školení, vzdelávacích aktivít, rekondičných pobytov a povinných lekárskych preventívnych prehliadok.

VIDEO: Hospitalizovaný 86-ročný pacient v Nemocnici Šaca pochádza z obce Veľká Ida pri Košiciach. V dedine sa pripravujú na možnú karanténu, ak by sa potvrdilo, že ochorel na koronavírus.