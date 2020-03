Otázky a odpovede o koronavíruse, návod na umývanie rúk

Existujú nejaké lieky na prevenciu alebo liečbu ochorenia COVID-19?

Nie. Doteraz sa žiadne preventívne alebo terapeutické lieky neobjavili. Podobne ako v prípade iných vírusových ochorení, liečba je obyčajne symptomatická.

Zaberajú antibiotiká ako liečba alebo prevencia?

Nie. Antibiotiká nefungujú proti vírusom, len proti baktériám. Pacienti, ktorí ochorejú na vírusové ochorenie, však môžu dostať antibiotiká pre možnú sprievodnú bakteriálnu infekciu.

Postihuje koronavírus iba starších ľudí alebo sú ohrození aj mladší ľudia?

Koronavírus môže postihnúť človeka v každom veku. Starší ľudia a ľudia s chronickými ochoreniami ako astma, diabetes, ochorenia srdca sú však náchylnejší na ťažší priebeh ochorenia.

Ak má ochorenie jeden člen rodiny, určite sa nakazia aj ostatní?

Nie. Aj keď je v rodine obývajúcej jeden byt alebo dom pravdepodobnosť nákazy ostatných členov naozaj vysoká, má zmysel pokúsiť sa tomu zabrániť. Jednak izoláciou nakazeného, ale aj izoláciou starých a oslabených členov rodiny, pre ktorých predstavuje koronavírus vyššie riziko ohrozenia života. Nesmú prísť do kontaktu s chorým, nesmú používať ten istý uterák, dotýkať sa tých istých vecí a podobne. Naopak, k chorému, ktorý musí byť v samostatnej miestnosti, by mal vstupovať iba najzdravší člen rodiny, a to vždy s ochranou úst, nosa a očí a v rukaviciach. Zároveň je nevyhnutná dezinfekcia všetkého, s čím prišiel chorý, resp. ošetrovateľ do kontaktu.

Rúško na tvár mi pomôže predísť ochoreniu?

Nie. Rúško pred nákazou neochráni. Pomôže však spomaliť šírenie nákazy, ak si ho nasadí človek, ktorý už má príznaky ochorenia. Musí ho však pravidelne vymieňať, pretože vlhké rúško stráca svoju funkčnosť. Pomôcť môže aj používanie jednorazových rukavíc, napríklad u pracovníkov, ktorí majú obmedzený prístup k hygiene a sú v kontakte s cudzími ľuďmi (napríklad zamestnanci supermarketov). Podvedomie bráni človeku dotýkať sa svojej tváre rukavicami. Nie je však vhodné mať ich na rukách celý deň a takisto ich treba vymieňať.

Ak sa objavia príznaky ochorenia a pacient bol v postihnutej oblasti, musí ísť do nemocnice?

Nie. Väčšina ochorení má mierny priebeh, ktorý človek zvládne aj v domácom prostredí. Ísť hneď k lekárovi znamená vystaviť desiatky ďalších ľudí riziku nákazy. Kontaktovať svojho praktického lekára alebo pohotovostnú službu treba telefonicky v prípade, že sa u pacienta počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov. Musí tiež upozorniť na svoj pobyt v rizikovej oblasti. V prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle postihnutého na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby.

Pomôže konzumácia cesnaku predchádzať infekcii?

Cesnak je zdravá potravina, ktorá môže mať niektoré antimikrobiálne vlastnosti. Neexistuje však žiadny dôkaz o tom, že by jedenie cesnaku chránilo ľudí pred koronavírusom. V tomto smere nepomáha ani sezamový olej.

Môžu koronavírus šíriť mačky alebo psy?

Doteraz sa neobjavil žiaden dôkaz, ani len náznak, že by COVID–19 mohli dostať alebo šíriť mačky či psy. WHO však odporúča bez ohľadu na to si vždy po kontakte s domácimi zvieratami umyť ruky. Chráni to pred šírením bežných baktérií ako E.coli alebo salmonela.

Kedy a ako si umývať ruky?

Čisté ruky sú prevenciou. Dodržiavanie základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk sa môže zabrániť šíreniu respiračných ochorení, medzi ktoré patrí aj Covid-19. Umývať si ich treba po každom návrate domov (do práce…) z vonkajšieho prostredia, po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy, po každom použití toalety, po manipulácii s odpadom a odpadkovým košom, pred a po návšteve nemocnice, lekára.

Zdroj: WHO, Procare