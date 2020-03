Lajčák sa zrejme vráti do Bruselu

„V tejto chvíli to vyzerá tak, že ako som sa v roku 2012 do funkcie ministra vrátil z Bruselu, kde som pracoval pre Európsku úniu, tak teraz sa po ôsmich rokoch vrátim späť do Bruselu, zase do Európskej únie,“ povedal Lajčák. Podľa svojich slov dostal viacero zaujímavých pracovných ponúk.

„Stále som hovoril, že som diplomat požičaný do politiky, čiže teraz sa vlastne vraciam k tomu, čo mi je najbližšie – to znamená diplomacia, ktorá ma napĺňa,“ uzavrel Lajčák.

Srbský prezident Aleksandar Vučič ešte vo februári v rozhovore pre miestny denník Blic nevylúčil, že jednou z možných pracovných pozícií, ktorú by Lajčák mohol zastávať, je mediátor Európskej únie pre dialóg Belehrad – Priština.

Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell navrhol vytvorenie postu osobitného predstaviteľa EÚ pre Západný Balkán. „Jeho návrh ohľadom náplne tohto mandátu, ako aj personálneho obsadenia podlieha schváleniu členskými štátmi EÚ. Príslušná procedúra na strane členských štátov práve beží a nie je zvykom komentovať takéto procedúry, pretože v ich priebehu môžu členské štáty iniciovať a odsúhlasiť zmeny v mandáte, šírke záberu alebo personálnom obsadení, ktoré sú iné, ako bol pôvodný návrh,“ uviedol pre TASR hovorca Európskej komisie pre zahraničnú politiku Peter Stan