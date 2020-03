Papierový aj elektronický recept na lieky majú obmedzenú platnosť

„Platnosť receptov je 24 hodín na recepty vystavené na pohotovosti, tri dni na recepty na antibiotiká a chemoterapeutiká a päť dní na recepty na lieky s obsahom omamných a psychotropných látok. Sedem dní platia štandardné recepty na väčšinu klasických liekov,“ uvádza AOPP na webovom portáli projektu Lieky s rozumom.

Po uplynutí platnosti erecept zo systému zmizne a predpísané lieky viac v lekárni nemožno vybrať. „Lekárnik vás nebude vedieť informovať ani o obsahu daného ereceptu, teda napríklad, aký liek vám bol predpísaný, kto ho predpísal či aké dávkovanie vám lekár odporučil,“ informuje AOPP. V tom prípade treba lekára požiadať o vystavenie nového ereceptu.

Erecept umožňuje lekárovi vidieť históriu pacientovej liečby, lieky, ktoré aktuálne užíva, a zabraňuje duplicitnému predpisovaniu liekov, teda liekov s rovnakou účinnou látkou. Tak podľa odborníkov zvyšuje bezpečnosť liečby. Systém lekára pred odoslaním ereceptu upozorní, že daný liek už bol predpísaný.

Erecept odosiela lekár do Národného zdravotníckeho informačného systému, do ktorého sú pripojené aj lekárne, a na základe dostupných záznamov liek vydajú. V lekárni majú vďaka pripojeniu do systému možnosť vidieť pacientove predpísané lieky. „Pre lekárnika ide pritom o hodnotné informácie, najmä v prípade, že si plánujete v lekárni zakúpiť aj iné voľnopredajné lieky či výživové doplnky. Prehľad vašich liekov umožní lekárnikovi odporučiť vám tú najideálnejšiu kombináciu liekov bez toho, aby nastali neželané interakcie, teda vedľajšie účinky vyplývajúce z nesprávnej kombinácie liekov,“ tvrdia zástupcovia AOPP. Ak si človek neželá, aby mal lekárnik prístup k týmto záznamom, môže lekára požiadať aj o vydanie papierového receptu. Elektronický a papierový recept musia byť totožné, inak môže lekárnik odmietnuť liek vydať.

Prechodné obdobie, kedy sa môžu používať obe formy receptov, papierový aj elektronický, bude trvať do začiatku roka 2022. Po tomto termíne papierové recepty úplne zaniknú.