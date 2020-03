Kollár: Po dohode so Sulíkom by mohol dať Matovič vládu dokopy

VIDEO: Brífing lídra Sme rodina Borisa Kollára

Ak sa dnes Igor Matovič (OĽaNO) dohodne s Richardom Sulíkom (SaS), už by mohol dať v stredu vládu dokopy, ale je to na ňom, myslím, že včera rokoval s Veronikou Remišovou (Za ľudí), uviedol šéf Sme rodina Boris Kollár. Je zdesený, čo sa deje v súvislosti s koronavírusom, konkrétne s rúškami. Nepustil by ľudí na prázdniny do Talianska, zdôraznil s tým, že každý, kto by sa vrátil z Talianska, by šiel rovno do karantény.

Hnutie Sme rodina má záujem od rezort sociálnych vecí, Petra Krištúfková však nemá záujem o post v exekutíve. „Všetko záleží od budúceho premiéra,“ konštatoval Kollár.