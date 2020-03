Droba: Nechcem rátať počty obetí

„Stojím si za tým, že Bratislavská župa sa rozhýbala ako prvá a považujem to za silný a dôležitý krok na začiatok. Radšej sa budem o rok ospravedlňovať ľuďom za prehnané opatrenia, ako by som mal rátať počty obetí obyvateľov nášho kraja,“ hovorí bratislavský župan Juraj Droba.

VIDEO: Župan Juraj Droba o situácii v Bratislavskom kraji a opatreniach, ktoré kraj robí.

Bratislavský kraj koronavírus najviac zasiahol. Vydali ste sériu opatrení, ktoré niektorí kritizujú ako zbytočné šírenie paniky a iní zasa oceňujú včasnosť a preventívnosť opatrení. Ako ich hodnotíte?

Myslím si, že počet obetí v severnom Taliansku je relatívne vysoký aj preto, že tam situáciu na začiatku podcenili. Zároveň som mal dojem, že na Slovensku všetci o probléme hovorili, ale nikto nepodnikol žiadne opatrenia. Povedal som si, že tento typ situácie si vyžaduje, aby niekto prišiel ako prvý, upozornil na problém a urobil niečo konkrétne. V rámci krízového štábu župy sme sa v nedeľu jednohlasne dohodli, že situácia môže byť kritická, a preto je potrebné urobiť niektoré preventívne opatrenia. Opakujem slovo preventívne. Rozhodli sme sa zatvoriť všetkých 54 našich stredných škôl. Dôvod, prečo sme konali unilaterálne (jednostranne, pozn. red.) a už v nedeľu, bol ten, že viac ako desať našich stredných škôl má žiakov aj z regiónu Malaciek. Zároveň sme mali indikácie od riaditeľov, že ich študenti alebo žiaci boli v kontakte s ľuďmi, ktorí mohli byť infikovaní.

Takže to rozhodnutie nebolo zložité?

V podstate sme sa rozhodli veľmi rýchlo a jednohlasne. Rozhodli sme sa prerušiť vyučovanie našich župných stredných škôl najskôr na päť dní a situáciu budeme pozorne sledovať. Vo štvrtok alebo v piatok oznámime, čo ďalej.

Nestačilo zatvoriť iba tie školy, ktoré mali náznaky problémov?

Myslím si, že hlavným problémom Slovenska je nedostatok diagnostiky. Kapacity sú veľmi obmedzené a mnohí ľudia, ktorí boli na severe Talianska na lyžovačke alebo na karnevale, sa nedali diagnostikovať. Viacerí to aj zamlčiavali, niektorí rodičia dokonca posielali svoje deti z lyžovačky rovno do školy. Takže sme mali opakované nálezy takéhoto správania a rozhodli sme sa konať. Radšej sa budem o rok ospravedlňovať ľuďom za prehnané opatrenia, ako by som mal rátať počty obetí obyvateľov nášho kraja. Je nás dokopy 640-tisíc a moja zodpovednosť ako župana je chrániť naše životy.

Keby sa situácia zhoršila, čo ešte by ste mohli robiť?

Kompetencie sú relatívne oklieštené, ale my sme si ich vyslovene vypýtali a konali sme tak, ako sme s naším tímom uznali za najvhodnejšie. Čo sa týka kompetencií župy, máme na starosti 54 stredných škôl, domovy sociálnych služieb, prímestskú autobusovú dopravu, sedem kultúrnych ustanovizní a niekoľko ďalších zariadení. Ku každej oblasti sme pristúpili s maximálnou rozvahou. Riaditeľov kultúrnych inštitúcií sme poprosili, aby dočasne zastavili prácu a neboli žiadne verejné predstavenia. Dezinfikujeme autobusy. Keď som sa pýtal firmy, ktorá pre nás tieto činnosti vykonáva, povedali mi, že dezinfekcia autobusov je na úrovni operačnej sály v nemocnici. Takže sa používajú silné dezinfekčné prostriedky a opakovane, tak, aby sme všetky autobusy mali absolútne dezinfikované. Zakázali sme návštevy v kultúrnych inštitúciách, zavreli tri bazény na našich stredných školách. Momentálne sa zaoberáme obstarávaním rúšok, ako aj ďalších chemikálií na dezinfekciu. Našou ambíciou je zaobstarať lekárom 20-tisíc rúšok. Máme už prvých 500 kusov a tie budeme distribuovať už tento týždeň.

Aké ďalšie opatrenia pripravujete?

Župu v opatreniach nasledovali aj mestské časti a mnohé obce, ktoré zatvorili materské a základné školy, prešli sme v rámci našej autobusovej dopravy do tzv. prázdninového režimu. Počet pasažierov bude nižší a je preto zbytočné, aby sa poloprázdne autobusy pohybovali po kraji. To v praxi znamená, že linky zostanú všetky zachované, ale bude menej spojov a budú jazdiť v menších časových frekvenciách, teda sa predĺžia intervaly medzi jednotlivými autobusmi. Druhá vec je, že štát v žiadnom zákone nemyslí na takúto krízovú situáciu a my teraz za pochodu pripravujeme opatrenia. Nikde v zákone nemáme potrebnú oporu. Niekedy mám dojem, že suplujeme štát. Situácia je mimoriadna a treba konať. My sme sa rozhodli konať a opäť zdôrazňujem, že som presvedčený o správnosti našich opatrení.

Ako funguje komunikácia so štátom. Máte dosť informácií a včas?

Musím povedať, že našimi partnermi sú predovšetkým primátor Bratislavy a primátori okresných miest Malacky, Senec a Pezinok. Som v kontakte aj so starostami mestských častí a obcí v kraji. Snažíme sa jeden druhého informovať. Akékoľvek kroky župa podniká, komunikujeme ich vopred s týmito partnermi. Samozrejme, ďalšími partnermi sú pre nás hlavný hygienik a ministerstvo zdravotníctva. O chvíľu zas ideme spoločne so štyrmi županmi na stretnutie so štátnou tajomníčkou ministerstva školstva.

Keď v pondelok premiér Peter Pellegrini informoval o aktuálnej situácii, zdalo sa, že nie je spokojný s vaším rozhodnutí o zatvorení škôl. Vnímali ste to tiež tak?

Áno, vnímal som to ako odlišnosť v názore premiéra a nášho úradu. Je to tak v poriadku. Bratislavský kraj má juhozápadnú polohu, je najbližšie k severnému Taliansku, obyvatelia nášho kraja majú vyššiu mobilitu. Z toho vyplýva oveľa väčšia exponovanosť možnosti infikovania sa týmto vírusom.

Kedy sa tak stane? Aký vývoj očakávate?

Netrúfam si to odhadnúť. Ak sa budú ľudia správať zodpovedne, nebudú sa veľmi združovať a budú dodržiavať základné hygienické návyky, myslím si, že počet infikovaných vieme udržať na prijateľnej úrovni. Naopak, ak sa budú správať tak, ako sme sa správali ešte minulý týždeň, epidemiologické riziko nákazy je veľmi vysoké.

Školy ste dali zatvoriť na päť dní s tým, že počkáte na ďalší vývoj. Viete si predstaviť, že by boli zatvorené aj dva mesiace?

Na budúci týždeň majú byť písomné maturity a ideme robiť všetko preto, aby sa konali. Bol by to veľmi vážny zásah do celého vzdelávacieho procesu, ak by sme museli posúvať termín písomných maturít. Bol by som rád, keby sme už videli svetielko na konci tunela a ten tunel by bol čo najkratší. Hovorím, že nie som expert ani lekár a nedokážem preto odhadnúť, ako sa tento vírus bude šíriť. Neviem ani posúdiť vplyv zlepšujúceho sa počasia na postupné pozastavenie nákazy.