Slovensko čaká, či opatrenia proti vírusu zaberú

Od utorka platí celoslovenský zákaz organizovania verejných podujatí, zatvárajú sa kiná, divadlá, múzeá. Niektoré mestá zatvorili materské, základné i stredné školy. Vysoké školy a univerzity posielajú svojich študentov domov, to všetko len preto, aby sa eliminovalo riziko rozšírenia nákazy koronavírusom.

Počet pacientov, u ktorých bolo diagnostikované ochorenie spojené s koronavírusom, zatiaľ zostal na čísle sedem. Traja pochádzajú z Kostolišťa pri Malackách, jedna žena zo Senca, ďalšia z Bratislavy, mladý muž leží v Košiciach a žena v Martine.

V utorok vstúpilo do platnosti nariadenie, že každý cestujúci, ktorý prišiel z Talianska, Iraku, Číny a Južnej Kórey, sa musí telefonicky skontaktovať so svojím obvodným lekárom a uviesť svoju cestovateľskú históriu. Potom musí zostať v povinnej štrnásťdňovej karanténe spolu so všetkými, s ktorými žije v jednej domácnosti. Naďalej platia kontroly na všetkých troch našich medzinárodných letiskách – každému pasažierovi pri príchode zmerajú teplotu. Rezort diplomacie upozorňuje, že od 10. marca je celé územie Talianska vrátane ostrovov chránenou zónou. V praxi to znamená, že na jej územie nemôže nikto vstúpiť, ale ani z neho odísť.

V Čičmanoch zasadala Konferencia biskupov Slovenska, ktorá vyhlásila, že v najbližších dvoch týždňoch sa neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. "Uvedomujeme si, že je to obmedzujúce pre činnosť cirkvi, ale pre dobro spoločnosti sme pripravení toto rozhodnutie rešpektovať,“ povedal arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Ako prvé o zatvorení škôl rozhodlo mesto Malacky, v ktorom pracuje manželka prvého pacienta s potvrdeným koronavírusom. Zakrátko pristúpila k zatvoreniu stredných škôl bratislavská župa, pridalo sa mesto Bratislava, neskôr aj ďalšie mestá. V pondelok večer o zatvorení škôl rozhodol aj Martin, v jeho nemocnici leží žena, u ktorej bol tiež potvrdený koronavírus. Košická župa predĺžila tzv. vírusové prázdniny do piatka.

„V rizikovej oblasti s výskytom koronavírusu bol každý desiaty študent alebo zamestnanec župnej strednej školy,“ vysvetlil košický župan Rastislav Trnka. Vyrátal, že v krajine s výskytom koronavírusu bolo počas jarných prázdnin 1 775 žiakov a zamestnancov škôl, v priamom kontakte s osobu, ktorá bola v takejto krajine, bolo ďalších 501 ľudí.

Zasadnutie ústredného krízového štábu sa preložilo na štvrtok, oznámila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer). Dodala, že v prípade nutnosti sa môže stretnúť aj operatívne.

V utorok od rána až do tretej poobede nefungovala stránka ministerstva zdravotníctva. Po kliknutí bolo vidno len modrú obrazovku a krútiaci sa krúžok naznačujúci načítavanie stránky. „Išlo len o technický problém,“ uistila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Rozhodne odmietla podozrenia, že by išlo o hackerský útok či preťaženie stránky on-line návštevníkmi. „Stránka sa dlhšie aktívne neinovovala, takže teraz išlo len o technickú záležitosť,“ uviedla Eliášová. Priznala však, že v prvom momente aj ona predpokladala, že dôvodom nefunkčnosti stránky bola zvýšená návštevnosť webu rezortu zdravotníctva.

Ministerstvo vnútra vyzýva, aby občania čo najviac využívali elektronický kontakt s úradmi. Rovnako vyzývajú aj mestské a obecné úrady. Chcú tak čo najviac znížiť riziko kontaktu viacerých ľudí. V platnosti zostávajú aj zdravotné kontroly a rozdávanie informačných letákov na hraničných priechodoch Jarovce, Berg, Rajka, Kúty, Makov a Drietoma.

Situácia v slovenských kúpeľoch je zatiaľ pokojná. „Klienti, ktorí sú už v kúpeľoch, zotrvávajú, neodchádzajú z pobytov skôr. Sami hovoria, že sa cítia bezpečne,“ zhodnotila pre Pravdu Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov. Pripomenula, že kúpele musia aj bežne spĺňať vysoké hygienické štandardy. „Máme takúto povinnosť a u nás sa to kontroluje aj mnohokrát striktnejšie ako v nemocniciach. Medzi klientmi tak nevznikla žiadna panika,“ vysvetlila Zálešáková. Personál kúpeľov je poučený, ako má postupovať. „Pre našich členov asociácie distribuujeme všetky usmernenia ministerstva zdravotníctva. Všetky zariadenia naďalej fungujú. Priebežne však každý deň vyhodnocujeme situáciu,“ uistila Zálešáková.

Obavy skôr zariadenia evidujú medzi klientmi, ktorí majú na pobyt či liečenie ešte len nastúpiť. „Časť klientov a pacientov si presúva termíny. Najmä v tých väčších kúpeľoch badajú úbytok klientov tento týždeň,“ dodala Zálešáková.