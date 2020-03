NAKA zasahuje u viacerých sudcov z Kočnerovej Threemy

„Momentálne prebieha rozsiahla akcia vyšetrovacieho tímu Hmla, pod názvom "Búrka“. Viac informácii poskytneme až keď to procesná situácia dovolí," napísala polícia. Podľa denníka Sme sú policajti pri domoch bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej aj sudkýň Denisy Cvikovej a Miriam Repákovej. Medzi zadržanými by mal byť aj šéf okresného súdu Bratislava V Dušan Srogončík, informujú tvnoviny.sk. Tím by sa mal zameriavať takmer na dvadsiatku ľudí.

Viacerým bratislavským sudcom a prokurátorom boli v lete minulého roku odobraté mobilné telefóny v súvislosti s komunikáciou Mariana Kočnera. Koncom januára tohto roku nasledovali aj domové prehliadky. Počas tých boli policajti z tímu Hmla u Moniky Jankovskej, Andrei Haitovej, Denisy Cvikovej, Vladimíra Sklenku, ale aj u nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Tomu polícia zaistila telefón a iné veci.