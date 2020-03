Droba: Sulíka začala politika opäť baviť

„Tí, ktorí od nás očakávajú ekonomické zázraky, sa ich za dva dni nedočkajú. Dúfam, že prevládne zdravý rozum a nebudeme sa predbiehať v populistických návrhoch,“ hovorí bratislavský župan a člen SaS Juraj Droba. Situácia v strane SaS je podľa neho už konsolidovaná a z predsedu liberálov má veľmi dobrý pocit, keďže vidí, že ho po dlhých mesiacoch opäť začala politika baviť.

Je niečo viac ako týždeň po parlamentných voľbách. Vy ste kandidovali za SaS, oznámili ste však, že z pozície župana neodídete. Nevnímate to ako podraz na voličoch?

Už pred voľbami som to transparentne komunikoval. Po voľbách som hovoril to isté ako pred voľbami. Strana SaS v týchto voľbách potrebovala pomoc a ja som bol najvyšší priamo voličmi zvolený funkcionár strany. Keďže som bol za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja zvolený pod farbami a vlajkou SaS, rozhodol som sa túto vlajku zdvihnúť. Zdvihol som ju a voličom som vysvetlil, že ak budú krúžkovať Drobu, robia to preto, lebo si myslia, že robí v župe dobrú prácu. Od začiatku som tiež transparentne komunikoval, že do parlamentu nenastúpim, a tak sa aj stalo. V utorok som si prevzal osvedčenie o zvolení, ale poslanec Národnej rady sa zo mňa nestane. Budem aj naďalej pracovať na 110 percent pre župu. Zastávam názor: jeden zadok, jedna stolička.

Ste spokojný s vaším volebným výsledkom?

Na to, že som bol na desiatom mieste kandidátky a voličom som dopredu hovoril, že do parlamentu nenastúpim, tých 10-tísíc preferenčných krúžkov považujem za veľmi slušný výsledok. Myslím si, že ak by som seriózne kandidoval za svoje meno a svoju značku, tak ten počet by bol ešte výrazne vyšších. Vnímam to tak, že mi 10-tísíc ľudí poďakovalo za to, čo som doteraz urobil na župe a ja si to preto veľmi vážim.

Pred voľbami prešla SaS vnútornou krízou, keď odišli siedmi dlhoroční poslanci. Aká je teraz situácia v strane SaS?

Situácia je konštruktívna a konsolidovaná. Z predsedu mám veľmi dobrý pocit, lebo vidím, že ho po dlhých mesiacoch opäť začala baviť politika. Myslím si, že z neho bude veľmi dobrý minister novej slovenskej vlády. SaS teraz konečne dostáva šancu ukázať, že vie riadiť, vie riadiť rezorty aj krajinu. Strana má naďalej moju podporu. Napriek tomu, že tá koalícia bude dosť komplikovaná, nakoniec to bude fungovať. Voličov prosím o trochu trpezlivosti a aby pochopili, že v štvorkoalícii nedokážeme presadiť celý svoj program.

Doterajší podpredseda strany Spolu Jozef Mihál sa vracia do SaS. Ľudia nemajú veľké pochopenia pre takýto politický turizmus. Ako vnímate tento jeho návrat?

Myslím si, že Mihál zostal verný svojim zásadám a ideálom. Možno sa dočasne a na chvíľu začala meniť strana SaS, s tým on nebol spokojný. Koniec koncov prvým človekom, ktorý zo strany odišiel a následnej sa vrátil som práve ja. Okrem toho, že získavame späť jedného z nás, je to zároveň skvelý odborník na dane, odvody a dôchodkový systém. Aj mne osobne je to preto veľmi sympatické. Konečne nebudem sám, ktorý sa vrátil a budeme dvaja.

Vravíte, že koalícia bude komplikovaná, v čom vidíte najväčšie riziko alebo možné problémy?

Máme štyri subjekty, štyroch silných lídrov. Niektoré subjekty sú skôr centristické a nie úplne vyprofilované. Dva sú asi trochu napravo od stredu a iba SaS je jasná pravicová strana. Tí, ktorí od nás očakávajú ekonomické zázraky, sa ich za dva dni nedočkajú. Ale budeme sa snažiť presadiť maximum z nášho programu. Koniec koncov aj páni Matovič, Kiska a Kollár vznišli z podnikateľského prostredia, ruzumenjú potrebám podnikateľov a zásadám trhu, takže dúfam, že prevládne zdravý rozum a nebudeme sa predbiehať v populistických návrhoch.

Ako blízko sledujete rokovania o vytvorení koalície?

Snažím sa ich nesledovať na každodennej báze, pretože je to obrovský pretlak informácií a prioritou číslo 1 je teraz pre mňa naozaj riešenie problému s koronavírusom v Bratislavskom kraji. Tak raz za tri dni si iba nakrátko zatelefonujem s predsedom strany, aby sme si niektoré veci prediskutovali. V prvom rade som županom a až tak veľmi nie som do toho procesu zainteresovaný. Podstatné je, aby sme prijali takú dohodu, ktorá dokáže platiť štyri roky.