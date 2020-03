Prezidentka: Popoludní oznámim svoje rozhodnutie k 13. dôchodku

Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorý počíta so zavedením 13. dôchodku, odsúhlasila Národná rada SR koncom februára. Do parlamentu ju predložilo ministerstvo práce, iniciovali ju poslanci Smeru-SD a novela sa nevyhla kritike za to, že ju vláda priniesla tesne pred parlamentnými voľbami.