Matovič informoval prezidentku Čaputovú o formovaní novej vlády

Dnes by malo rokovať predsedníctvo OĽaNO, ale zatiaľ nie je zrejmé, či jeho šéf Matovič oficiálne oznámi mená svojich ministrov.

Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling uviedol, že rozhovory o vláde neskončili a verí, že vláda by mala byť známa v najbližších dňoch. „Rokovania pokračujú a pokiaľ sa budúci premiér nepostaví na tlačovú besedu a tam vysloví mená ministrov, nebudem to komentovať. Potom to bude stopercentné,“ povedal Gröhling.

Prezidentka Zuzana Čaputová poverila Igora Matoviča zostavením novej vlády v stredu 4. marca. O novej vládnej koalícii rokujú štyri strany, a to OĽaNO, Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí.