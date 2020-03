Viaceré zdravotnícke organizácie sa sťažujú na nedostatok ochranných pomôcok

Riaditeľ kancelárie ANS Miroslav Valaštík uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR upozorňovali včas na rôzne opatrenia, ktoré bolo nutné v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom urobiť. Niektorí členovia asociácie však avizujú, že aktuálne majú zásoby iba na niekoľko týždňov a nové sa im darí zohnať len s veľkými problémami.

"ANS už pred takmer dvoma týždňami (3. 3.), teda ešte v čase, keď nebol známy ani jeden prípad v SR, oficiálne listom požiadala MZ SR a Správu štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR o stave a pripravenosti zásob ochranných pomôcok, aby naši členovia vedeli, s čím môžeme rátať, priblížil Valaštík, pričom zdôraznil, že v asociácii je združených 75 nemocníc s 26.700 zdra­votníckymi pracovníkmi.

Riaditeľ kancelárie ANS neviní z nedostatku pomôcok Nemecko, ktoré zastavilo ich dodávku. Pýta sa však, kedy došlo k objednávke zo strany Slovenska. Prízvukoval, že zdravotníci potrebujú ochranné prostriedky proti vírusom a nie rúška z väzníc. „Áno, aj tie sú potrebné, ak niekoho nechcete okašľať, ale nechránia pred vírusom,“ dodal.

Prezident SLeK Ondrej Sukeľ priblížil, že len 1,23 percenta z verejných lekární, ktoré sa zapojili do dvojdňového prieskumu komory, má k dispozícii dostatočný počet ochranných pomôcok, akými sú rúška alebo respirátory. Takmer 90 percent podľa jeho slov nedisponuje dezinfekčnými prostriedkami na výdaj pacientom, pričom zásoba dostupná v ostatných lekárňach pokrýva požiadavky maximálne na sedem dní.

„Spomenuté zistené údaje možno považovať za kritické. Ako ďalší kritický bod vnímame tiež informácie, že v distribučných spoločnostiach začínajú byť prechodne nedostupné lieky na liečbu horúčky s obsahom paracetamolu a ibuprofenu, ako aj farmaceutické suroviny používané pri individuálnej príprave liekov,“ uviedol.

Prezident SKZL Igor Moravčík požiadal predsedu vlády a ministra zdravotníctva Petra Pellegriniho (Smer-SD) o urýchlené a bezodkladné zabezpečenie dostupnosti ochranných prostriedkov, hlavne respirátorov FFP3, prípadne FFP2, ako aj dezinfekčných prostriedkov pre dentálne tímy na Slovensku.

„Zubní lekári sú pri svojej práci veľmi blízko ošetrovanej ústnej dutiny, a teda je tu vysoké riziko nákazy. Aj keď v zmysle plnenia hygienicko-epidemiologických podmienok ošetrovania pacientov, ochrana len rúškom a ochranným štítom pri tejto infekcii, nie je dostatočná,“ uviedol Moravčík. Rovnako poukázal na to, že zubní lekári, vedomí si zhoršenia možnej epidemiologickej situácie, sa už pred niekoľkými týždňami pokúšali zakúpiť si respirátory, no bez úspechu z dôvodu ich nedostatku na trhu. Podľa jeho slov je dôležité si tiež uvedomiť, že 25 percent zubných lekárov je vo veku vyššom ako 65 rokov, preto nie je možné bez týchto prostriedkov poskytovať zubnú starostlivosť.

V súvislosti so zabezpečením ochranných pomôcok v boji proti novému koronavírusu uviedol predseda SŠHR SR Kajetán Kičura, že počas stredy by malo byť k dispozícii pre lekárov približne 1000 vysokový­konných respirátorov, z Českej republiky by prostredníctvom vládnej dohody malo prísť ďalších 9000 takýchto masiek.

Priznal, že obstarávanie niektorých druhov ochranných pomôcok je problémové, týka sa to najmä najbezpečnejších respirátorov typu FFP3 a FFP2. Problém komplikujú aj zavádzané limity niektorými štátmi na export takýchto komodít. SŠHR na obstaraní podľa jeho slov pracuje nonstop.

Upozornil, že len pred dvoma týždňami sa spresnilo, aké pomôcky a aký spôsob ochrany proti novému koronavírusu v súčasnej situácii sú najefektívnejšie. Pripustil, že v súčasnosti je nákup ochranných pomôcok drahší, ako bol pred mesiacom či dvoma.