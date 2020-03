Naď: Nikto z nás nemá nič isté

Rokovania o obsadení ministerských postov v novej vláde pokračovali v stredu až do večerných hodín. Podľa Jaroslava Naďa (OĽaNO), ktorý by mal byť podľa informácií Pravdy kandidátom na šéfa rezortu obrany, sú dohodnuté základné rámce nového kabinetu. „Ale kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ reagoval na otázky novinárov Naď. Pozrite si video TV Pravda o tom, či sa zmenili doterajšie pozície jednotlivých politických strán. Novú vládu na základe poverenia prezidentky Zuzany Čaputovej skladá líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Súčasťou novej koalície by mali byť aj Sme rodina, SaS a Za ľudí.