Sulík mal presviedčať vedenie Zornice, aby štátu nedodávali rúška

Líder SaS Richard Sulík mal v stredu ráno nahovárať vedenie spoločnosti Zornica, ktorá začala vyrábať respiračné rúška, aby nepodpisovala zmluvu so štátom. Počas stredajšieho rokovania vlády, na ktorom sa kabinet zaoberal aj zdravotníckymi pomôckami v rámci hmotných rezerv, to priznal generálny riaditeľ spoločnosti Zornica Banko Fashion Igor Maukš. Sulík tieto informácie dôrazne dementuje.

„V rámci malej debaty mi odporučil, aby som nepodpisoval zmluvu so štátom, no ja žiadnu zmluvu podpísanú nemám. A neviem, čo je ho do toho,“ povedal novinárom s tým, že telefonát ukončil. Nevie si vysvetliť dôvod Sulíkovho odporúčania, s lídrom SaS sa pozná z minulosti. „Dával si u nás šiť košele,“ povedal.

Sulík tieto tvrdenia dôrazne dementuje. „Richard Sulík dôrazne dementuje informáciu o tom, že by pána Maukša odhováral od uzatvárania zmluvy so štátom. Nechápe, kde sa táto informácia vzala a prečo ju pán Maukš uviedol,“ uvádza v reakcii Sulíková hovorkyňa Katarína Svrčeková.

Poznamenala, že šéf SaS sa v utorok (10. 3.) telefonicky zaujímal o podmienky a okolnosti výroby ochranných rúšok. „Hovorili najmä o časových nárokoch, pričom pán Maukš poznamenal, že v štátnej správe vládne chaos a nemá mu kto ani len zadať objednávku na výrobu rúšok,“ zdôraznila.

Ešte pred rokovaním vlády telefonát jedného z doterajších opozičných lídrov s riaditeľom Zornice naznačil aj predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer).

Premiér v pondelok (9. 3.) informoval, že spoločnosť Zornica, ktorá sa zaoberá výrobou košieľ, prechádza na nový výrobný program a bude produkovať ochranné rúška.