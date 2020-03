Bárány: Súhlas na väzbu pre sudcov Ústavný súd dával takmer vždy

V stredu ráno NAKA zadržala a obvinila 13 sudcov, ktorí sú podozriví z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Viacerí z nich by mali byť stíhaní väzobne. Na jednanie o väzbe sudcu však musí dať súhlas Ústavný súd. Sudcov preto polícia odvážala do Košíc, kde Ústavný súd sídli. Ako v takýto prípadoch zvykne rozhodovať a čo posuduje, vysvetľuje Eduard Bárány, bývalý podpredseda Ústavného súdu dnes pôsobiaci na Ústave štátu a práva SAV.

Ako tento proces na Ústavnom súde prebieha?

V prípade sudcu sa postup rozhodovania o väzbe naozaj líši. Na advokátov alebo zástupcov ďalších právnických povolaní sa už ale toto nevzťahuje. Súhlas s väzbou a následne s trestným stíhaním musí dávať Ústavný súd.

Za tento návrh voči Ústavnému súdu nevystupuje vyšetrovateľ alebo radový prokurátor, ale iba generálny prokurátor. Ak Ústavný súd tento súhlas udelí, o samotnej väzbu už bude rozhodovať príslušný všeobecný súd, ktorým je v tomto prípade Špecializovaný trestný súd.

Rozhoduje sa o takomto súhlase v trojčlenných senátoch alebo v pléne?

Rozhoduje sa v pléne, ktoré tvoria všetci členovia Ústavného súdu. Rozhodovať ale musí minimálne sedem členov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Rozhodovať by tak mal aj Mojmír Mamojka, ktorý musel predsedovi Ústavného súdu vysvetľovať svoje kontakty na Mariana Kočnera. Ten mu mal údajne z väzby posielať motákom odkaz, aby Ústavný súd rozhodol pri sťažnosti voči väzbe v jeho prospech. Mal by sa pán Mamojka ohlásiť ako zaujatý?

Sudca si nemôže sám zvoliť, či bude alebo nebude rozhodovať. Aj keď sa sám vyhlási za zaujatého, čo si neviem veľmi dobre predstaviť, tak takéto vyhlásenie nestačí a plénum musí rozhodnúť, či ho z rozhodovania vylúči. Súd môže povedať, že ten vzťah nie je taký blízky a musí rozhodovať. Netreba tiež zabúdať, že ústavná sťažnosť pána Kočnera bola odmietnutá.

Môžu sa obvinení sudcovia tohto zasadnutia zúčastniť?

Dotknutý sudca má právo sa k návrhu pred Ústavným súdom aj vyjadriť. Musí byť predvedený a následne dostane možnosť povedať, čo sám uzná za vhodné. Nemá ale žiadnu povinnosť. Často sa mu kladú aj otázky.

Predstúpia títo sudcovia pred plénu spoločne, ak sú stíhaní v spoločnej trestnej veci, alebo jeden po druhom?

O návrhu na otázku väzby sa u každého koná samostatne a ich prípad sa vždy aj posudzuje individuálne.

Čo Ústavný súd v takomto konaní skúma?

Ústavný súd v minulosti pri udeľovaní súhlasu neskúmal oprávnenosť, či neoprávnenosť trestného stíhania danej osoby, ale skúmal, či sa v trestnom stíhaní neobjavuje nejaký prvok nátlaku na tohto sudcu, alebo nejakej pomsty za minulé rozhodovanie či snahy vyradiť ho z rozhodovania nejakej budúcej veci.

Aké rozhodnutie Ústavného súdu očakávate?

Na základe medializovaných informácií sa nedokážem vyjadriť, ako súd rozhodne. To by som musel podrobne študovať celý spis. Nespomínam si, že by sa niekedy stalo, že Ústavný súd takýto súhlas nedal. Aj pri prípadoch v dávnej minulosti by stačilo najmenšie podozrenie, že ide o takýto nátlak a Ústavný súd by bez ohľadu na stutok, čo podloženie obvinenia, takýto súhlas odoprel.

Väčšinou sa ale naozaj tento súhlas dával, možno aj vždy. Pamätám si, že pri týchto lehotách sa ale sudcovia musia rozhodovať rýchlo. Jedným z najväčších problémov vždy bolo oboznámiť sa s vecou a naštudovať si ju. Ten spis má často mnoho strán. Tá krátka lehota môže vyzerať v prospech obvinených, ale je to v skutočnosti naopak.

Majú na to vždy iba 48 hodín od obmedzenia osobnej slobody. Dá sa to vždy stihnúť?

Áno iba 48 hodín a tá lehota už beží. Čo sa dá naštudovať za 48 hodín? A táto lehota nebeží len Ústavnému súdu, ale aj všeobecnému. Tie spisy sú často vysoké pol metra. Sudcov budú musieť rýchlo dopraviť do Košíc. Pamätám si, že v takýto prípadoch sa zvyklo zasadať aj v noci. Keď som raz ako podpredseda Ústavného súdu zastupoval predsedu, v piatok večer mi pri návrate do Bratislavy niekde pri Lučenci zazvonil mobil a generálny prokurátor mi oznámil, že posiela návrh. Otočili sme sa a vracali do Košíc. Z auta som obtelefonoval kolegov a za nejakých 10 až 12 hodín tam všetci boli. Pamätám sa, že práve preto boli niekedy sudcovia veľmi nervózni, keď sa išlo niekde na zahraničnú návštevu.

Čo bude nasledovať, ak Ústavný súd väzobné stíhaniu povolí?

Sudcovia budú predvedení na Špecializovaný trestný súd pred sudcu pre prípravné konanie. Ten už bude skúmať aj samotnú dôvodnosť podozrenia a trestného stíhania. Nakoniec buď väzbu udelí alebo nie. Obvinení budú následne môcť proti tomu podať sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd.