Smer sa chystá na opozičnú politiku, Fico chce byť šéfom strany aj klubu

VIDEO: Poslanci Smeru o voľbách po voľbách – anketa.

Predseda Smeru a niekoľkonásobný premiér Robert Fico nechce komentovať zostavovanie novej vlády. Kritizuje, že vplyv na Slovensko informačnou službou by malo získať hnutie Sme rodina Borisa Kollára.

„Je absolútne cez čiaru, aby SIS bola pod kontrolou strany pána Kollára. Mafián nemôže kontrolovať SIS,“ varoval Fico, ktorý v tejto súvislosti dodal, že ide o apel predovšetkým na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Jeho stranícky kolega Erik Tomáš vládu štvorkoalície nevidí príliš pozitívne.

„Matovičovi sa vládu podarí zložiť, otázkou však bude, dokedy vydrží. Pri tom rôznofarebnom zložení, v akom je a pri tých lídroch, ako ich poznáme, nedávam veľkú budúcnosť tejto vládnej koalícii. Nemyslím si, že by bola úspešná a niečo významné Slovensku priniesla,“ skonštatoval Tomáš s tým, že podľa neho Matovič doteraz len oblieval vedrami špiny svojich politických súperov, no teraz to bude o inom, keďže má zodpovednosť za krajinu. Smer ako budúca opozícia sa ho chystá kontrolovať a konfrontovať.

VIDEO: Erik Tomáš nepredpokladá, že vláda dlho vydrží.

Smer chce na stoličku jedného z podpredsedov parlamentu dotlačiť Petra Pellegriniho. Podľa Fica má dosluhujúci premiér v tomto smere stopercentnú podporu.

Smer má záujem aj o vedenie niektorých parlamentných výborov. „Verím, že bude dodržané to, čo sa patrí, že opozícia dostane všetky kontrolné výbory,“ uviedol Fico.

Zdôraznil, že má ambíciu byť aj v ďalšom období predsedom Smeru a zároveň chce šéfovať poslaneckému klubu. O iné funkcie vraj nemá záujem. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková pripúšťa, že v strane príde k personálnym zmenám.

„Predpokladám, že aj my o tom budeme hovoriť,“ mieni. Poslanec Dušan Jarjabek nechcel bližšie komentovať, či je, alebo nie je čas na výmenu lídra strany.

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý je podpredsedom strany, však na Fica dopustiť nedá. Podľa neho nie je dnes témou, aby ho niekto vymenil.

„Pre mňa je predsedom strany a je tam doma,“ povedal Kaliňák s tým, že „Fico je určite bezpochyby otcom sociálneho štátu“