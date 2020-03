Na celom Slovensku začala platiť mimoriadna situácia. Vyhlásila ju vláda SR v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Zároveň už od utorka (10. 3.) platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Pre ľudí, ktorí sa vracajú z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu na Slovensko, platí pre ochorenie Covid-19 povinná domáca izolácia. Za porušenie karantény hrozia pokuty až do výšky 1650 eur.

Dnes o 11:00 zasadá Ústredný krízový štáb, ktorý by mal rozhodnúť, či sa plošne zatvoria všetky školy na Slovensku na 14 dní. Tiež po ňom bude známe, či bude povinná karanténa platiť pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia.

Ešte pred zasadnutím Ústredného krízového štábu sa dnes o 10:30 uskutoční tlačová konferencia hnutia OĽaNO, na ktorej chce jej líder Igor Matovič rozprávať na tému: Dôležité informácie pred zasadnutím krízového štábu.

Naživo: Brífing OľaNO pred zasadnutím Ústredného krízového štábu.

Na základe mimoriadnej situácie môže vláda alebo štátne orgány použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa budú podľa dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho (Smer) riešiť príkazmi a nariadeniami a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. Štát môže zároveň vynútiť plnenie dodávok od konkrétnych firiem, to znamená, firmy by mali byť povinné dodať tovar, ak ho majú. Týka sa to dodávok medicínskeho tovaru.