Ústavný súd: Piati sudcovia môžu byť stíhaní aj väzobne

Vo štvrtok podvečer plénum Ústavného súdu rozhodlo, že z trinástich sudcov, ktorí mali spolupracovať v Marianom Kočnerom, môže byť päť stíhaných väzobne. Predseda Ústavného súdu odmietol konkretizovať mená týchto sudcov. Nechcel ani odpovedať na otázku, či je medzi nimi Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti.

Trinástich sudcov, ktorých v stredu zadržala polícia v rámci akcie Búrka, začali policajti privážať do sídla Ústavného súdu postupne od 9. hodiny. Medzi nimi aj Jankovskú, ktorá z auta vystúpila s kapucňou na hlave, či úradujúcu šéfku Najvyššieho súdu Jarmilu Urbancovú. Spolu s ďalšími sú obvinené z korupcie, zo zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti. Dokopy vypočúvanie sudcov trvalo viac ako päť hodín.

Väčšina obvinených sudcov sa po celý čas zdržiavala v priestoroch Ústavného súdu, ktorý strážili uniformovaní policajti. Jednotlivé výsluchy trvali zhruba 30 minút. Všetci obvinení a ich právni zástupcovia sa mohli vyjadriť k žiadosti o vydanie súhlasu na väzobné stíhanie. Podala ju prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková.

Najťažšia väzba pre Jankovskú

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská sa pred plénom Ústavného súdu zdržala dlhšie, v budove zotrvala takmer hodinu. „Klientka sa vyjadrila k ústavnoprávnym aspektom prípadného obmedzenia osobnej slobody a jeho účelu. Máme za to, že tu nie sú dané dôvody, aby bola osobná sloboda obmedzená väzobným stíhaním,“ povedal Jankovskej advokát Peter Erdös.

Prokurátorka v žiadosti voči Jankovskej mala uviesť kolúzny dôvod väzby, teda ovplyvňovanie svedkov či marenie dôkazov, ako aj obavu z pokračovania v trestnej činnosti. „Predseda súdu umožnil prítomným sudcom položiť otázky, neboli ale položené,“ priblížil ešte priebeh konania Erdös. Ako Jankovská túto situáciu zvláda, jej advokát zhodnotiť odmietol.

Na odôvodnenosť návrhu prokuratúry mal podobný názor aj obhajca sudkyne Denisy Cvikovej Martin Berec. Podľa neho si prokuratúra nesplnila svoju povinnosť. „Nepredložila žiadny ústavnoprávny dôvod na súhlas so vzatím sudcu do väzby. Predseda Ústavného súdu jasne uviedol, že nezaujíma ich ani tak samotný skutok, ako dôvody takého zásahu do nezávislosti súdnictva a zásahu do práv jednotlivca,“ tvrdil Berec.

Niektorí sudcovia mali so sebou aj advokátov, väčšine z nich však do reči nebolo. Pri novinároch sa zastavil advokát Peter Filip, ktorý zastupuje podpredsedníčku Najvyššieho súdu Jarmilu Urbancovú, ako aj obchodnú sudkyňu Okresného súdu Bratislava I Angelu Balázsovú. Filip uviedol, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Generálna prokuratúra.

Žiadosť prokuratúry bola podaná na všetky osoby a nie osobitne, takže sa predpokladalo, že plénum Ústavného súdu o všetkých osobách rozhodne naraz. Pri rozhodovaní bolo v Košiciach prítomné kompletné 13-členné plénum vrátane bývalého poslanca strany Smer Mojmíra Mamojku. Ten pred pár týždňami musel predsedovi Ústavného súdu Ivanovi Fiačanovi vysvetľovať svoje kontakty na Mariana Kočnera, ktorý mu mal údajne z väzby posielať motákom odkaz, aby Ústavný súd rozhodol pri sťažnosti proti väzbe v jeho prospech.

Súhlas dajú takmer vždy

O tretej hodine po obede už plénum vypočulo všetkých sudcov, po porade začalo s rozhodovaním. To trvalo opäť niekoľko hodín, v čase našej uzávierky ešte nebolo známe rozhodnutie.

Ak Ústavný súd nedá súhlas, všeobecný súd nemôže o väzbe ani rozhodovať. Ak však súhlas udelí, všetci sudcovia následne predstúpia pred Špecializovaný trestný súd, keďže proti uzneseniu Ústavného súdu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Špecializovaný trestný súd by mal o prokurátorkinej žiadosti o väzobné stíhanie rozhodovať ešte tento týždeň.

Bývalý predseda Ústavného súdu Eduard Bárány hovorí, že ani nepozná prípad, keď by Ústavný súd súhlas na rozhodovanie o väzbe neudelil. „Ústavný súd v minulosti pri udeľovaní súhlasu neskúmal oprávnenosť či neoprávnenosť trestného stíhania danej osoby, ale skúmal, či sa v trestnom stíhaní neobjavuje nejaký prvok nátlaku na tohto sudcu, alebo nejakej pomsty za minulé rozhodovanie, či snahy vyradiť ho z rozhodovania nejakej budúcej veci,“ vysvetlil Bárány v rozhovore pre Pravdu.

„Nespomínam si, že by sa niekedy stalo, že Ústavný súd takýto súhlas nedal. Väčšinou sa ale naozaj tento súhlas dával, možno aj vždy. Pamätám si, že pri týchto lehotách sa ale sudcovia musia rozhodovať rýchlo. Jedným z najväčších problémov vždy bolo oboznámiť sa s vecou a naštudovať si ju. Ten spis má často mnoho strán. Tá krátka lehota môže vyzerať v prospech obvinených, ale je to v skutočnosti naopak,“ priblížil Bárány.

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 13 sudcov v stredu ráno. Obvinili ich z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Špeciálny policajný tím Hmla v rámci akcie s názvom Búrka zadržal aj ďalších ľudí, medzi nimi bývalú sudkyňu, advokátku, správkyňa konkurznej podstaty a jednu civilnú osobu. Výsluchy absolvovali v stredu v Nitre, odkiaľ sudcov ešte v ten istý deň previezli do Košíc a umiestnili do ciel predbežného zadržania na viacerých policajných oddeleniach.