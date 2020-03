Sulík: SaS chce financie, Matovič si nemôže brať všetko, čo chce

Tvrdí, že líder OĽaNO Igor Matovič si nemôže z ministerstiev vyberať všetko, čo chce, pretože vo vláde nebude rozhodovať iba on. Sulík trvá na nároku SaS na obsadenie postu ministra financií, podľa jeho slov to voliči SaS očakávajú. Podľa Sulíka by mali byť partneri dohodnutí na všetkých postoch okrem financií. Pripomenul, že ešte pred rokovaniami o prerozdelení rezortov prejavil záujem o rezort financií, ak budú druhá najsilnejšia strana. Preto by pochopil, ak by tento post chcelo hnutie Sme rodina, to však podľa jeho slov chcelo prioritne post predsedu Národnej rady SR. Dodal, že SaS dostala ponuku napríklad aj na rezort životného prostredia.

Sulík poznamenal, že rozumie napríklad záujmu OĽaNO o rezort vnútra, pretože od začiatku Matovič sľuboval voličom, že chce bojovať proti mafii. „Sme partneri, aj keď sme menší partner, nie sme podriadení a nadriadení, nesúhlasíme s tým, že Matovič si vyberie všetko, čo chce, len preto, lebo vyhral voľby,“ povedal.

Podotkol, že charakteru strany SaS najviac zodpovedajú rezorty financií a školstva. „Naši voliči od nás čakajú, že budeme zodpovední, že budeme za rozumné hospodárenie našej krajiny,“ povedal Sulík. Tvrdí, že SaS sa chce zodpovedne starať o to, aby štát hospodáril rozumne.

Naďalej deklaroval záujem o štvorkoalíciu so stranami a hnutiami OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. Podľa jeho slov je strana pripravená ďalej rokovať. Podotkol, že hoci bude mať Matovič ako víťaz volieb hlavné slovo, musí pochopiť, že bude mať v koalícii aj partnerov.

V súvislosti s rokovaniami o zostavení vlády poznamenal, že doteraz nepočul pádny argument, prečo by nemala mať SaS rezort financií. Vysvetlil, že sa od začiatku o tom s Matovičom rozprával a mal pocit, že s tým líder OĽaNO počíta. Pôvodne mal byť Eduard Heger (OĽaNO), ktorý sa spomína ako možný minister financií, podľa Sulíka ministrom hospodárstva alebo dopravy, či práce. Pri každom rokovaní sa to však podľa neho menilo.