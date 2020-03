Slovensko spustilo hraničné závory, cudzinec nesmie prejsť

Ústredný krízový štáb prijal nekompromisné rozhodnutie: do krajiny cez hraničné priechody s Maďarskom, Rakúskom, Českou republikou a Ukrajinou môžu prejsť len občania SR. Poľské hranice zatiaľ zostávajú otvorené.

Video: Stop cudzincom. Cez slovenské hranice prejdú len občania SR.

Berg

O rodine Chytrých možno povedať, že je to česko-slovenská família. Pred koronavírusom sa chceli skryť na Slovensku. No ešte sa potrebovali vrátiť do Viedne, kde žijú, po nejaké veci, na hraničnom priechode Berg však doslova zamrzli.

„Manžel Martin má české občianstvo, aj naša malá dcérka, ja som Slovenka. Ak by sme prekročili hranice smerom do Rakúska, vrátiť by som sa mohla len ja,“ hovorí Michaela Chytrá.

Nová situácia na hraniciach ich zaskočila, pretože pri ceste späť by hranicu mohla prekročiť iba Michaela. Manžel s dcérkou sa nakoniec vrátili do Bratislavy a do Viedne vycestovala autom len Michaela. „Mysleli sme si, že rodiny nebudú rozdeľovať, no opak je pravdou. Je to veľmi chaotická situácia,“ reagoval Martin.

Ani traja Poliaci sa na slovenské územie nedostali. Hovoria, že o nových pravidlách ani len nepočuli. Išli z roboty a chceli sa dostať domov, do Poľska. Policajti im slušne vysvetlili, že cez Slovensko sa do Poľska v týchto dňoch nedostanú, a poradili im, aby to skúsili cez Českú republiku. Tá sa však okolo poludnia tiež uzavrela.

Anglicky hovoriaci manželský pár sa vracal z kúpeľného pobytu v Piešťanoch. Taxikár ich doviezol po hraničný priechod Berg, vyložil ich spolu s kuframi a nechal ich tak, nech si nejako poradia.

„Nechcel nás zobrať cez hranicu, po návrate by musel ísť na dva týždne do karantény. Musíme sa dostať na letisko Schwechat,“ zúfal si muž. Iný taxík so slovenským evidenčným číslom ich však naložil a vyrazili smerom na rakúske letisko.

VIDEO: Hranice sa dali obísť, neboli nepriedušne uzavreté.

Kittsee

Aj na rakúsko-slovenskom priechode Jarovce – Kittsee od piatkového rána policajti zastavovali autá. Mnohí z cestujúcich sa sťažovali, že o zavretí hraníc nevedeli vopred. Kto však nemá trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, nemá na výber: musí sa otočiť a vrátiť.

Traja mladíci z Cypru sa vracali z dovolenky, vo štvrtok pristáli v Rakúsku. V piatok sa chceli dostať na slovenské letisko a odletieť domov. Kontrola ich prekvapila, nešlo im do hlavy, že aj keby sa na Slovensko dostali, lety z našich troch medzinárodných letísk sú smerom do zahraničia zrušené.

„Boli sme len na dovolenke, nevieme, ako sa dostaneme naspäť domov. Čo máme robiť?“ zúfalo pokrčil jeden z nich ramenami. Radíme im, aby skúsili viedenské letisko.

Slováci, ktorí sa v týchto dňoch vracajú zo zahraničia, musia povinne absolvovať dvojtýždennú karanténu. Bratislavčan chcel zájsť po priateľku, ktorá doletela na viedenské letisko z Veľkej Británie. Nakoniec si to rozmyslel.

„Čakám ju tu na hraniciach, sem príde taxíkom a potom ju beriem domov. Ak by som išiel po ňu do Rakúska, poslali by ma na 14 dní do karantény,“ hneval sa. A ešte viac, keď sme mu vysvetlili, že povinnú karanténu absolvuje aj on. Platí totiž pravidlo, že do karantény sa dostáva nielen ten, kto sa vrátil zo zahraničia, ale aj všetci, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti.

Na tejto hranici sme stretli aj ženu z Bieloruska, ktorá sa vracala z Talianska a chcela sa dostať do Poľska. „Kadiaľ mám ísť, na Slovensko ma nepustia, cez Česko sa dostanem?“ pýtala sa v piatok ráno na hranici. Je však pravdepodobné, že bude musieť hľadať cestu až cez Nemecko.

Medzitým prišlo smerom z Rakúska auto na prepravu koní. „Toto je môj najhorší deň! Nechcú mi vpustiť koňa! Musím ísť dva centimetre za hranicu, aby som si ho prevzal,“ majiteľ koňa nešetril britkými slovami. A naozaj, vstúpil na územie Rakúska, koňa naložil do svojho prepravníka a vrátil sa na Slovensko. „Je to chaotické a hrozné,“ dodal na záver.

Rajka

Cez diaľničný slovensko-maďarský priechod Čuňovo – Rajka a cez hranice v Rajke sa od rána otočili desiatky osobných áut. České, maďarské, bieloruské, ukrajinské, nemecké, bulharské, srbské evidenčné čísla. Nikto z nich sa na Slovensko nedostal. Vodiči boli najskôr prekvapení, potom nahnevaní. Nemali však inú možnosť, iba sa otočiť späť do Maďarska.

Stretli sme aj niekoľkých Slovákov, ktorí žijú v pohraničí a pracujú najmä v Bratislave. Nové opatrenie sa im veľmi nepáči. Najmä preto, že do Rajky nepremáva ani autobus, ani vlak. Kto nemá auto, nemá sa ako dostať do práce a nie všetci môžu pracovať doma. Niektorí susedia sa dohodli a chodia do Bratislavy naraz.

Hraničné priechody do Poľska nechal zatiaľ Ústredný krízový štáb otvorené. V Prešovskom kraji však budú od soboty do pondelka policajné hliadky. Policajti budú Slovákov, ktorí chodia pravidelne na nákupy do Poľska, upozorňovať, že po návrate musia podstúpiť štrnásťdňovú karanténu.