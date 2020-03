Po zrážkach opäť zasvieti slnko

Tento týždeň padli celoslovenské teplotné rekordy. Do štvrtka platilo, že najteplejší 12. marec bol v roku 1990 v Rimavskej Sobote, keď mali 20,3 stupňa. Tento rok však namerali v rovnaký deň na viacerých miestach nášho územia vyššie hodnoty. Napríklad na bratislavskom letisku zaznamenali 22,4 stupňa, čo pôvodný rekord výrazne prekonalo.

Nezvyčajne mierna bola, s 10,9 stupňa, aj noc na bratislavskej Kolibe. Priemerná denná teplota vzduchu tak dosiahla tiež rekordnú hodnotu 15,8 stupňa. Klimatológ vysvetlil, že ide o číslo štandardné až na začiatku mája. „Takéto priemerné teploty sa v prípade chladnejších rán objavujú dokonca aj v lete,“ povedal klimatológ zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

V piatok sa počasie pokazilo – podobalo sa predchádzajúcim týždňom s pravidelnými a výdatnými zrážkami. Cez Slovensko prechádzal studený front, pričom na väčšine územia pršalo. Len málokde presiahla teplota 10 stupňov.

„Počas víkendu sa to zase stabilizuje. Cez strednú Európu sa bude, smerom na východ, presúvať tlaková výš. To by malo zaručiť pribúdajúce slnečné počasie. V sobotu sa ešte objavia nejaké oblaky, no v nedeľu by mali ubúdať,“ pokračoval Faško.

Zdôraznil však, že vplyvom zmenšenia oblačnosti bude v noci na nedeľu, pondelok a možno aj utorok ráno mrznúť. Na najchladnejších miestach ako sú Spiš, Orava, Zamagurie či Horehronie, to môže klesnúť aj na 10 stupňov pod nulou. „Najsilnejšie mrazy by tam mali udrieť v nedeľu a pondelok,“ podotkol.

Pozrite si videopredpoveď počasia s Danielom Cibulom.

Počas víkendových dní bude v najteplejších miestach Slovenska viac ako 10, začiatkom týždňa sa to niekde vyšplhá na 15 stupňov. „Je to podmienené aj tým, že sa blíži jarná rovnodennosť – slnko už vychádza skôr a zapadá neskôr. Pri bezoblačnom počasí teda jeho svit podporuje príjemné otepľovanie,“ poznamenal Faško.

Upozorňuje, že v najbližších dňoch má fúkať aj vietor. Nemal by spôsobovať škody, ale bude dosť nepríjemný. „Postupne sa bude stáčať zo severného na juhovýchodný. Najviac ho pocítia turisti v horských oblastiach, kde v nárazoch môže dosiahnuť viac ako 100 kilometrov za hodinu. V mestách by to nemalo presiahnuť dvadsiatku,“ objasnil.

Rozdiel medzi nočnou a dennou teplotou môže byť až 15 stupňov, no v tomto ročnom období nejde o výnimku. „Na jar to tak niekedy zvykne bývať a prejaví sa to práve budúci týždeň. Najmä v kotlinách, kde menej fúka, sú na to, aby v noci mrzlo, lepšie podmienky,“ vysvetlil klimatológ. Pred sebou vraj máme príjemné dni s akurátnymi teplotami. „Je to vhodný čas na práce v kvetinových, zeleninových či ovocných záhradkách,“ doplnil.