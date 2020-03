Ako to mohol Matovič dať na štátnika, ale dal to len na Igora

Zodpovedné vládnutie by bolo najlepšie začínať tak, že človek bude v zodpovedajúcom čase zodpovednejšie narábať so slovami - aj činmi.

Písal sa rok 2003 a Slovensko čakalo referendum o vstupe do Európskej únie, kľúčové rozhodnutie, ktoré museli urobiť v prvom rade občania. Ulicami Bratislavy kráčali politici, ktorí si inak nevedeli prísť na meno – Mikuláš Dzurinda a Vladimír Mečiar. Spoločne, popri sebe. S vlajočkami Európskej únie v rukách burcovali ľudí, aby sa zúčastnili referenda. To napokon bolo úspešné, účasťou aj výsledkom, a umožnilo, aby sa Slovensko stalo súčasťou EÚ. V tom momente to neboli dvaja rozhádaní politici, ale dvaja štátnici.

Prorokov, ktorí dva týždne po nejakej udalosti vedia, čo bolo treba robiť dva týždne pred ňou, je ako maku.

Píše sa rok 2020 a Slovensko stojí pred výzvou, akej ešte nečelilo – pandémii spôsobenej koronavírusom. Je to čas, keď sa musia prijímať rozhodnutia, ktoré výrazne zasiahnu do života každého na Slovensku. Opäť tu máme dvoch politikov, redesignovaného premiéra dosluhujúcej vlády, ktorý pre dramatický vývoj udalostí nemôže len kúriť a svietiť a designovaného premiéra, ktorý sa po ňom túto zodpovednosť chystá prevziať. Je to moment, keď sa Igor Matovič mohol premeniť z politického rebela na štátnika – ale zostal iba Igorom. Takže to hlavné, čo oznamoval národu, bol prúd výčitiek na vládu. Namiesto spoločných apelov na ľudí sa debata medzi premiérmi posunula späť do roviny predvolebnej kampane.

Matovič vyčítal vláde, že nemala plán, čo s koronavírusom, aj keď po udalostiach v Číne bolo jasné, kam to speje. Škoda, že to popri lietaní po Európe, cestách do Francúzska a na Cyprus, nestihol všetkým povedať skôr. Lebo prorokov, ktorí dva týždne po nejakej udalosti vedia, čo bolo treba robiť dva týždne pred ňou, takých je ako maku.

Netreba v tomto momente viesť veľké debaty o tom, či vláda mala alebo nemala plán, pretože je to teraz jedno – rozsah pandémie by bol nad jej sily, tak ako je zatiaľ nad sily celej Európy. Krízový manažment znamená urobiť potrebné, hoci aj drastické opatrenia – škody sa budú spočítavať na konci a až na konci sa ukáže, ako z toho Slovensko vyšlo. A spolu s tým robiť plány, ako sa na takéto situácie pripraviť.

Nová koalícia to bude mať ťažké aj ľahké zároveň. Nastupuje v zložitej situácii, ale z politického hľadiska, ak nebude schopná naplniť odvážne sľuby spred volieb, môže k argumentu „lebofico“ pridať aj „lebovírus“. A s tým vydrží až do konca volebného obdobia. Robert Fico s „leboradičovej­vláda“ vydržal až osem.

Politické hádky sú jedna vec, vládnutie vec druhá. V televíznej relácii Zuzany Martinákovej Ide o Pravdu sa debata niesla vo vecnom tóne. V štúdiu sa stretli ľudia, ktorí budú ovplyvňovať v najbližšom období slovenské zdravotníctvo. Marek Krajčí (OĽaNO) ako budúci minister zdravotníctva a Jana Cigániková (SaS), ktorá ašpiruje na šéfku parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Okrem koronavíruse hovorili aj o tom, aké majú plány v zdravotníctve.

***

2.

Igor Matovič ohlasuje vznik vlastného krízového štábu, zopsuje vládu a štátny krízový štáb, presadzuje nátlakové SMS pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia. Riešite to systémom „po nás potopa“, odkázal Petrovi Pellegrinimu.

3.

Je to hanba! – „vytočený“ Peter Pellegrini po Matovičových slovách na tlačovej besede hovorí o politickom hyenizme a že si s ním pohovorí zoči-voči.

***

4.

Do debaty sa zaplietol aj šéf Smeru Robert Fico. Hádajte – na koho bol strane?

***

5.

Nas..ali ma! A opäť jeden politik, takého írečitejšieho razenia, ktorý sa neudržal a pre koronavírus vláde vyhuboval. Boris Kollár by zavrel všetko a všetkých, najmä tých, ktorí boli na lyžovačke v Taliansku. Bolo z toho video, ktoré búralo rekordy. Len pozor, aj v bývalej koalícii bol politik, ktorý začínal ako televízna hviezda a končil ako ľudový rozprávač. Boris Kollár to zobral kompexne – začína už teraz aj ako ľudový rozprávač, aj ako televízna hviezda.

***

6.

Koalícia Igora Matoviča je na svete, šéf OĽaNO to zvládol približne za dva týždne. Napriek turbulenciám pri závere jej zostavovania nakoniec bude štvorčlenná (OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí), čo znamená, že v parlamente bude mať ústavnú väčšinu a tým pádom aj schopnosť pohodlne meniť ústavu podľa svojich predstáv, bez potreby dohodnúť sa s opozíciou.

***

7.

Ako veľa hovoriť a veľa nepovedať. Po návšteve u prezidentky, ktorej predstavili dohodu aj členov vlády, zostali predstavitelia koalície tajuplní, a členov vlády nemenovali – aj keď von už nejaké mená presiakli. Politici už boli v štýlovom prevedení, s maskami proti šíreniu koronavírusu. Len Richardovi Sulíkov možno zabudli povedať, že rúška patrí na tvár, nie do ruky.

***

8.

Z výslnia na dno. Monika Jankovská, bývalá štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti (nominovaná stranou Smer) je obvinená a väzobne stíhaná. Je podozrivá, že bola jednou zo „sudkýň Mariana Kočnera“, prostredníctvom ktorých podnikateľ ovplyňoval justíciu vo svoj prospech. Takto odchádzala zo špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, ktorý o jej väzbe rozhodol.

***

9.

A ešte ku koronavírusu. Slovensko uzavrelo hranice. Domov sa môžu vrátiť ľudia, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo majú slovenský pas. Tí, čo sa vracajú do zahraničia, musia dodržiavať 14-dennú karanténu. Nie všade však boli hranice nepriedušne uzavreté – dali sa aj obísť.

***

10.

Z koronavírusu šalejú nielen ľudia, ale aj finančné trhy. V jednom aj druhom prípade odborníci radia neprepadnúť panike. Pozrite si, čo v prípade takejto krízy máte robiť s vlastnými financiami.