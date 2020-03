Na Slovensku pribudlo 10 nakazených, spolu ich je 54

Premiér Peter Pellegrini (Smer) v nedeľu dopoludnia potvrdil ďalších desať prípadov ochorenia COVID-19, celkovo je tak na Slovensku 54 prípadov. Očakáva, že počet nakazených sa do konca víkendu ešte zvýši. Uviedol to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Do 11. hodiny nám pribudlo desať nových pozitívnych prípadov, spolu tak máme na Slovensku 54 ľudí s pozitívnym výsledkom na nový koronavírus, uviedol predseda vlády SR poverený riadením ministerstva zdravotníctva. Sumárny počet negatívnych výsledkov testov je aktuálne 1 204. „Nemajme ilúziu, že po 14 dňoch sa Slovensko vráti do bežného režimu,“ zdôraznil.

Ako doplnila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, nedeľné prípady boli riešené v Trenčíne, Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Martine.

Pellegrini ďalej povedal, že bude v pondelok rokovať s majiteľmi výstaviska Incheba v Bratislave. „Budeme potrebovať takéto priestory na určitú koncentráciu ľudí v uzavretom priestore, ak bude treba,“ podotkol s tým, že dúfa, že to nepríde. Areál výstaviska by podľa Pellegriniho mohol slúžiť na mobilné testovanie ľudí, kde ľudia jednou bránou vojdú a druhou vyjdú. Výstavisko by mohlo tiež slúžiť aj ako zhromaždisko chorých ľudí, ak by ich nezvládali nemocnice.

V nedeľu o 14:30 sa uskutoční mimoriadne rokovanie vlády SR, ktoré v sobotu zvolal Pellegrini. Potvrdil, že vláda sa na rokovaní bude zaoberať aj plánom, ako zobrať ľudí zo zahraničia späť na Slovensko. Vláda by mala tiež rokovať o tom, či obmedzia prevádzku reštaurácií iba na obedňajší čas, a či úplne zavrú všetky pohostinstvá a krčmy. Taktiež budú ministri rokovať aj o tom, či nepristúpia k zatvoreniu ďalších obchodných prevádzok. Občanov SR premiér ubezpečil, že potraviny, drogéria aj lekárne ostanú otvorené.

Od pondelka sa začnú obozretne distribuovať rúška

Niekoľko stotisíc rúšok by malo byť na sklade Štátnych hmotných rezerv od minulého týždňa. Hľadá sa však kľúč, podľa ktorého sa budú čo najefektívnejšie rozdávať. „Od pondelka (16. 3.) začneme obozretne distribuovať to množstvo rúšok, ktoré už máme,“ uviedol premiér.

Na skladoch by sa mali objaviť aj respirátory s filtrami FFP2. Taktiež sa bude podľa Pellegriniho riešiť, ako sa bude narábať s respirátormi s filtrami FFP4, pretože tie musia dostať hlavne ľudia na klinikách. „Na budúci týždeň sa to už bude zlepšovať,“ uviedol predseda vlády SR na margo dodávania rúšok.

Nemocnice v Banskej Bystrici a Bratislave priebežne dokupujú ochranné pomôcky, aby ich mali k dispozícii, hovorí Pellegrini. Priznal však, že o rúška je obrovská vojna. „My súperíme s každou krajinou na spoločnom trhu,“ poznamenal premiér.

V relácii tiež povedal, že Slovensko už malo zarezervované dva milióny rúšok na Ukrajine. Podmienkou však podľa Pellegriniho bola platba v hotovosti. „Už sme pripravovali hotovosť 1,2 milióna eur v kufri, aby sme sadli do vládneho špeciálu a jednoducho po ne išli. Prišiel tam priekupník z Nemecka, ktorý to celé preplatil a kúpil,“ priblížil premiér.

Pellegrini: Minister financií pripravuje balík opatrení

Dosluhujúci minister financií pripravuje balík ekonomických opatrení, ktorý bude pripravený pre budúcu vládu. Aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu bude mať totiž aj zásadný dopad na slovenskú ekonomiku, uviedol ďalej v diskusnej relácii Pellegrini.

Musíme novej vláde pripraviť nejaké návrhy. Ona to už bude musieť nejakým spôsobom riešiť, ale sme zodpovední. Musíme už dnes spolu s organizáciami rozprávať o tom, akým spôsobom budeme sanovať tieto škody, povedal.

V súvislosti so zásobami potravín na Slovensku vyhlásil, že ich je určite dosť. Na pondelkový krízový štáb sú pozvaní aj predstavitelia veľkých obchodných reťazcov. Informovať majú o zásobách tovaru. Možno budeme musieť urobiť brífing v niektorom z distribučných veľkoskladov, aby ľudia videli plné sklady potravín, avizoval Pellegrini.

Takisto vláda plánuje komunikovať s cestovnými kanceláriami a poisťovňami o slovenských turistoch, ktorí uviazli v zahraničí. Pripraviť by mala plán evakuácie týchto ľudí domov. Budeme musieť zvážiť, či s povolením krajín, cez ktoré budeme môcť prejsť, budeme môcť napríklad vypraviť flotilu prázdnych autobusov po našich turistov a doviezť ich domov, doplnil premiér.

Nakazený je aj poslanec z Giraltoviec

Muž z Giraltoviec, u ktorého v sobotu potvrdili koronavírus, je mestský poslanec. Po návrate zo zahraničia sa v pondelok (9. 3.) zúčastnil na rokovaní mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Metský úrad preto zatvorili a v karanténe je viac ako 40 ľudí. Potvrdil to predseda okresného krízového štábu okresu Svidník Jozef Baslár.

„Nový koronavírus bol potvrdený u mestského poslanca. V sobotu (14. 3.) večer zasadal v Giraltovciach okresný krízový štáb za účasti hygienikov. Zisťujú sa kontakty, s ktorými ľuďmi prišiel do styku. Na základe uznesenia krízového štábu bol uzavretý celý mestský úrad,“ uviedol Baslár.

Všetkým poslancom a zamestnancom úradu nariadili karanténu. „Na dnešný krízový štáb sme prizvali aj riaditeľa nemocnice ohľadom pripravenosti nemocnice vo Svidníku, v prípade, že bude nutná hospitalizácia,“ doplnil Baslár.

Primátor Giraltoviec Ján Rubis uviedol, že podľa prezenčnej listiny a videozáznamu spísali zoznam ľudí, ktorí boli na Mestskom zastupiteľstve prítomní. „Všetkých sme kontaktovali a boli oboznámení s tým, že nastupujú do domácej karantény po dobu 14 dní. Tí, ktorí s ním boli v kontakte aj počas týždňa, tak sa im karanténa predlžuje,“ vysvetlil primátor.

Keďže na zastupiteľstve bolo viac ako 80 percent zamestnancov mesta, zatvorili podľa Rubisa od pondelka 16. marca celý úrad. „Do práce nastúpia iba tí, ktorí neboli na zastupiteľstve a upratovačky, aby sa previedla dezinfekcia úradu,“ doplnil s tým, že príbuzní zamestnancov úradu nie sú v karanténe, s výnimkou tých, ktorí pracujú v nemocniciach.

Ako povedal, jednotlivé oddelenia úradu bude možné kontaktovať len elektronicky prostredníctvom e-mailových adries uvedených na webstránke mesta. Pracovná agenda sa bude vybavovať až po uplynutí povinnej domácej karantény. Vyplácanie sociálnych dávok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu sa uskutoční už v určenom termíne za prísnych hygienických opatrení.

Rubis zároveň verejnosti odporúča dodržiavať preventívne opatrenia. Teda časté umývanie si rúk, nedotýkania sa očí, nosa a úst. Ľudia by sa mali vyhýbať chorým a v prípade choroby kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia považuje šírenie koronavírusu za pandémiu.