Matovič: Politika musí ísť v tejto situácii bokom

Šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič, poverený zostavením vlády, očakáva od dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho (Smer), že bude môcť po jeho boku absolvovať všetky rokovania v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu. Politika musí ísť v tejto situácii podľa neho bokom. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„Pellegrini má k dispozícii tisícky ľudí a keď nás odstrihnú od rokovaní, tak nevieme nič,“ poznamenal Matovič. Vo veci kritiky súčasnej vlády o opatreniach v boji proti šíreniu nákazy chcel Matovič poukázať na chyby v minulosti, aby sa potom nestali znova v budúcnosti. Hľadanie zodpovednosti chce odsunúť na obdobie, keď bude nákaza zvládnutá.

Jedenásťstranový plán s opatreniami proti nákaze koronavírusom, ktorý vypracoval tím okolo Matoviča, odoslali podľa jeho slov hlavnému hygienikovi. Matovič vo svojich opatreniach spomína, že seniori nad 80 rokov by mali povinne ostať doma a nevychádzať von. Postupne by sa však mala veková hranica znižovať. Hovorí tiež, že by sa mal zaviesť zákaz vstupovať kamkoľvek bez rúška.

Zároveň Matovič vyzval ľudí, aby si začali rúška vyrábať sami doma, napríklad z obyčajnej starej plachty. Podľa Matoviča je vždy lepšie mať nejaké rúško, ako nemať žiadne. „Kto nemá rúško, pozerajme sa na neho tak, že môže spôsobiť ochorenie alebo smrť,“ hovorí Matovič. Povinné nosenie rúšok by malo byť aj vo fabrikách. „Liek proti koronavírusu existuje. Je to zodpovednosť, spolupatričnosť a solidarita,“ dodal Matovič.

Matovič: Je správne, ak prezidentka vie mená v novej vláde ako prvá

Matovič ďalej v relácii uviedol, že považuje za správne, že prezidentka Zuzana Čaputová je prvou, ktorá je oboznámená s menami v rámci postov v budúcej vláde. Dôvodom je, aby si mohla v pokoji rozmyslieť to, či dá dôveru tým ľuďom alebo nie.„Chceme jej dopriať časový priestor a slobodnú možnosť rozhodnúť sa. Tak je to podľa nás správne,“ povedal. Informácie, ktoré prenikajú do médií o menách nových ministrov, nie sú podľa Matoviča všetky pravdivé.

„Keď sa snažia dohodnúť štyri strany, tak niekedy to aj trošku iskrí, ale snažil som sa kultivovane rokovať, aby sme minimum informácií vynášali von,“ poznamenal Matovič. Dodal, že keď chcú spraviť dobrú dohodu, nie je dobré, ak sa odkazy posúvajú cez médiá.

Matovič si myslí, že sa mu podarilo vyskladať vládu, ktorá má najväčšiu podporu v parlamente v histórii Slovenska. „Toto bol môj cieľ,“ podotkol. Matovič pokračoval, že v záujme zostavenia štvorkoalície urobili niečo, čo nie je zvykom. Vysvetlil, že SaS mala podľa výsledku vo voľbách získať dva rezorty, ale OĽaNO sa v prospech SaS vzdalo jedného ministerstva.

To, že vznikajú nové pozície v rámci vlády, nepovažuje Matovič za „trafiky“, ako ich označil dosluhujúci premiér Pellegrini. Podľa neho bola „trafika“ Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý viedol Richard Raši (Smer). „Z tohto úradu sme sa rozhodli urobiť silné ministerstvo, kde upraceme neporiadok s eurofondmi,“ uviedol Matovič.